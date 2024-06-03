Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrumspor\'un şampiyonluk kutlamalarına katıldı

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Süper Lig'e yükselen Bodrum Futbol Kulübü'nün şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Aras, "Bu takım bize daha çok mutluluklar yaşatacak. Muğla'dan da Bodrumspor'umuza en büyük desteği vermeye söz veriyorum" dedi.

Muğla tarihinde Süper Lig'e çıkan ilk takım olan Bodrumspor düzenlenen gecede şampiyonluğunu kutladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen geceye Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Başkan Aras, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve binlerce taraftar katıldı.

Bodrum'un dört bir yanından gelen futbolseverler, takımın başarısını kutlamak için meydanda toplandı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı. Gecede Bülent Serttaş ve DJ Ersin sahne aldı.

Sahneye Bodrumspor bayrağı ile çıkan Aras, "Tarihi bir an yaşıyoruz. Yaklaşık 100 yıllık kulüp tarihinde son yıllarda başarıdan başarıya yelken açtık. 100 yılda Muğla'da, Ege'de sayılıdır bir ilçenin Süper Lig'e çıkması. Bu sene çok farklı oldu. Bu takıma sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Bu takım bize daha çok mutluluklar yaşatacak. Muğla'dan da Bodrumspor'umuza en büyük desteği vermeye söz veriyorum" dedi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise "Kahraman futbolcularımız Süper Lig'de de büyük başarılara imza atacaklar. Biz Valilik olarak tüm imkanlarımızla Bodrumspor'umuzun yanında olacağız. İnşallah Bodrum'a güzel bir stat kazandırmak için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yeryüzü cenneti, turizmin merkezi Bodrum artık sporun da merkezi" diye konuştu.