Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, COP31'de 63 milyon avroluk su projesini anlattı

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, düzenlenen panelde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras,, kentin su güvenliğine yönelik yatırımlarını anlattı.

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, İLBANK Pavilyonu'nda "Kentlerde İklim Eyleminin Finansmanı" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından UN-Habitat, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen panelde, kentlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması, sürdürülebilir altyapı yatırımları ve yerel yönetimlerin finansmana erişimi ele alındı.

Panelde konuşan Aras, kuraklık, değişen yağış rejimi, artan sıcaklıklar ve turizm sezonunda nüfus yoğunluğunun Muğla'daki su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

Su güvenliğinin kent için öncelikli konular arasında yer aldığını ifade eden Aras, EBRD Yeşil Şehirler Programı kapsamında yürütülen çalışmaların uzun vadeli bir iklim taahhüdü olduğunu kaydetti.

Su kayıplarının azaltılması hedefleniyor

Aras, EBRD ile geliştirilen 63 milyon avroluk İçme Suyu Kayıplarının Azaltılması Projesi hakkında bilgi verdi.

Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde yaklaşık yüzde 60 seviyesinde bulunan su kayıplarının azaltılmasının hedeflendiğini belirten Aras, proje kapsamında içme suyu iletim ve dağıtım hatlarının yenileneceğini, bölgesel ölçüm alanları ile SCADA sistemlerinin kurulacağını bildirdi. Bu sayede şebekenin anlık izlenmesi, su kayıp ve kaçaklarının daha hızlı tespit edilmesi amaçlanıyor.

Muğla'nın artan su ihtiyacını karşılamak için alternatif kaynaklar üzerinde çalıştıklarını aktaran Aras, Topgözü/Yuvarlakçay kaynağının mevcut sisteme entegre edilmesi ve Bodrum ile Milas'a yönelik Ekinanbarı Deniz Suyu Arıtma Projesi hakkında da bilgi verdi.

Ekinanbarı Projesi ile yıllık 50 milyon avroluk yatırımla 20 milyon metreküp ilave su sağlanmasının hedeflendiğini belirten Aras, arıtılmış atık suların yeniden kullanılması ve su tasarrufunun yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Turizm kentlerinin ihtiyaçlarına dikkat çekti

Turizm kentlerinin iklim finansmanına erişiminde yaşadığı zorluklara da değinen Aras, yaz aylarında artan nüfusun içme suyu, atık su, ulaşım, enerji ve atık yönetimi altyapısı üzerinde ek yük oluşturduğunu ifade etti.

Altyapı yatırımlarının yalnızca yerleşik nüfusa göre planlanmasının yeterli olmadığını vurgulayan Aras, uluslararası finans kuruluşlarının turizm kentlerinin mevsimsel ihtiyaçlarını da dikkate alması gerektiğini kaydetti.

Aras, hibe, teknik destek ve uygun koşullu kredileri bir araya getiren finansman modellerinin önemine işaret ederek, Muğla'nın 2050 yılına kadar karbon nötr ve iklim değişikliğine dirençli bir kent olması için uluslararası işbirliklerinin sürdürüleceğini belirtti.