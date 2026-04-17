Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Demokrasi Zirvesi İçin Barselona'ya Gidiyor

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yerelden Yükselen İlerici Güç: Demokrasinin İlk Hattı" başlığıyla 18 Nisan'da düzenlenecek programa katılmak üzere Barselona'ya gidiyor.

Küresel İlerici Hareket (Global Progressive Mobilisation) ve PES Group iş birliğiyle düzenlenen buluşmada, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere farklı ülkelerden yerel yönetim liderleri bir araya gelecek. Programda, şehirlerin demokratik değerleri güçlendirmedeki rolü ve "ilerici şehirler sonuç üretir" yaklaşımı öne çıkacak. Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Buenos Aires Valisi Axel Kicillof ve Toronto Belediye Meclis Üyesi Alejandra Bravo'nun da katılacağı etkinlikte, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Sosyalist Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ağı Başkanı Ahmet Aras Türkiye'yi temsil eden isimlerden biri olacak. Programda ayrıca Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Kata Tütto ve New York Belediyesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Komiseri Ana Maria Archila da yer alacak.

Yerel yönetimlerin küresel ölçekteki yerini ortaya koyacak

Etkinlikte; erişilebilir konut politikaları, ulaşım ve altyapı başta olmak üzere kamusal hizmetler, toplumsal dayanışmayı güçlendiren yerel uygulamalar gibi başlıklar ele alınacak. Yerel yönetimlerin yaşam kalitesini artıran somut çözümleri paylaşılırken, aşırı sağın ayrıştırıcı söylemlerine karşı kapsayıcı şehir modelleri tartışılacak. Barselona'da gerçekleştirilecek program aynı zamanda canlı yayınla da izlenebilecek. Barselona'dan Buenos Aires'e, Roma'dan Toronto'ya uzanan buluşma, yerel yönetimlerin artık sadece yerel değil, küresel ölçekte söz sahibi olduğunu ortaya koyacak.

"Yerel yönetim temsilcileriyle ortak aklı büyüteceğiz"

Yerel yönetimlerin demokrasi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi ve Sosyalist Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ağı Başkanı Ahmet Aras, "Bugün dünyada demokrasinin en güçlü savunma hattı şehirlerdir. Çünkü vatandaşın günlük yaşamına en doğrudan dokunan, sorunlara en hızlı çözüm üreten ve dayanışmayı büyüten yapılar yerel yönetimlerdir" dedi. Yerel yönetimlerin yalnızca hizmet sunan kurumlar olmadığını vurgulayan Aras, "Aynı zamanda adaletin, eşitliğin ve katılımcılığın hayat bulduğu alanlardır. Bizler şehirlerimizde ürettiğimiz çözümlerle sadece kendi kentlerimize değil, küresel ölçekte daha adil ve kapsayıcı bir dünyanın inşasına katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Barselona'daki buluşmanın bu açıdan önemli bir platform olduğunu belirten Başkan Aras, "Farklı ülkelerden yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek deneyimlerimizi paylaşacağız, ortak aklı büyüteceğiz. İnanıyorum ki yerelden yükselen bu dayanışma, demokrasiyi güçlendiren küresel bir harekete dönüşmeye devam edecek" diye konuştu.