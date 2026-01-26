Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: "Harcamalarımızı Öncelikler Doğrultusunda ve Mali Dengeleri Gözeterek Gerçekleştiriyoruz" - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: "Harcamalarımızı Öncelikler Doğrultusunda ve Mali Dengeleri Gözeterek Gerçekleştiriyoruz"

26.01.2026 14:11  Güncelleme: 15:53
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı belediye bütçe verilerine göre, Muğla'nın yüzde 119,55'lik bütçe gerçekleşme oranıyla dikkat çektiğini belirtti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından en yüksek derecelendirme ile değerlendirilen belediye, mali disiplinin önemine vurgu yaptı.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı belediye bütçe gerçekleşme verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bütçe yönetiminde planlı harcama ve dengeli gelir-gider yapısını esas alıyoruz. Kaynaklarımızı özkaynak temelli bir anlayışla yönetiyor; harcamalarımızı öncelikler doğrultusunda ve mali dengeleri gözeterek gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı belediye bütçe gerçekleşme verilerinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi yüzde 119,55'lik bütçe gerçekleşme oranıyla, özkaynaklarını etkin kullanan ve bütçe dengesini sürdürülebilir biçimde yöneten belediyeler arasında yer aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapısına ilişkin göstergeler, uluslararası değerlendirmelerle de desteklendi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Temmuz 2025 tarihli raporunda Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni 12'nci kez en yüksek ulusal kredi notu olan "AAA" ile değerlendirdi.

Ayrıca Fitch, belediyenin bağımsız finansal gücünü ölçtüğü SCP (Standalone Credit Profile) değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni "bbb(+)" seviyesinde değerlendirerek Türkiye'de ilk sıraya yerleştirdi.

Başkan Aras, mali disiplinin yerel yönetimlerin temel sorumluluk alanlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bütçe yönetiminde planlı harcama ve dengeli gelir-gider yapısını esas alıyoruz. Kaynaklarımızı özkaynak temelli bir anlayışla yönetiyor; harcamalarımızı öncelikler doğrultusunda ve mali dengeleri gözeterek gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşım, Büyükşehrin mali yapısının sürdürülebilir biçimde korunmasına ve hizmetlerin kesintisiz yürütülmesine imkan sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

