Muğla Büyükşehir Belediyesi Bayram Tatili Boyunca Denizleri Korudu

Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bayram tatili boyunca artan nüfus ve deniz trafiği nedeniyle denizlerin korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler, Göcek koylarından bayram tatili boyunca 12 bin 255 kilogram katı atık topladı.

Ramazan Bayramı tatilinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Göcek koylarında 4 atık alım teknesi ile atık topladı. Ekipler, tatil boyunca 12 bin 255 kilogram katı atık ve 37 bin 337 litre pis su topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Mavi Deniz Temiz Kıyılar' projesi kapsamında 8 tekne ile deniz araçlarından atıkları alıp Göcek ve Akyaka'da bulunan atık alım merkezinde topluyor. Büyükşehir ekipleri, Göcek-Dalaman Koyları ve Gökova Körfezi'nde atık alımlarına devam ederken; 2014 yılından bugüne kadar 26 bin 386 tekneye hizmet verdi. Hizmet verilen teknelerden 16 bin 32 litre atık yağ, 53 bin 452 litre sintine, 16 milyon 787 bin 745 kilogram katı atık ve 19 milyon 532 bin 372 litre pis su toplandı.