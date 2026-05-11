Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çin'de Düzenlenecek Seminere Davet Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çin'de Düzenlenecek Seminere Davet Edildi

11.05.2026 11:19  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çin’de düzenlenecek "BRI Ortak Ülkeleri Küresel Ekonomik Yönetişimin Geliştirilmesi Semineri"ne davet edildi. Uluslararası programa ilk kez davet edilen Büyükşehir Belediyesi’ni, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel temsil ediyor.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çin'de düzenlenecek "BRI Ortak Ülkeleri Küresel Ekonomik Yönetişimin Geliştirilmesi Semineri"ne davet edildi. Uluslararası programa ilk kez davet edilen Büyükşehir Belediyesi'ni, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel temsil ediyor.

Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) tarafından 11-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Pekin'de düzenlenecek seminere farklı ülkelerden kamu yöneticileri, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve düşünce kuruluşu uzmanları katılım sağlayacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin programa davet edilmesi de Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası platformlardaki görünürlüğü açısından önem taşıyor.

KÜRESEL EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAŞLIKLARI ELE ALINACAK

Seminer kapsamında küresel ekonomik yönetişim, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, iklim değişikliğiyle mücadele, uluslararası ekonomik iş birlikleri ve sürdürülebilir kalkınma konularında eğitimler ve görüşmeler gerçekleştirilecek. Program çerçevesinde katılımcılar, Pekin'in yanı sıra Changsha ve Dongying şehirlerinde saha ziyaretleri, kurum görüşmeleri ve iş birliği toplantılarına da katılacak.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Uluslararası program süresince ulaşım ve konaklama giderleri organizasyonu düzenleyen kurum tarafından karşılanacak. Seminerde ülkeler arası ekonomik ve kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesi, karşılıklı deneyim paylaşımının artırılması ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası programa davet edilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Muğla'nın uluslararası platformlarda yer almasını ve farklı ülkelerle ortak çalışmalar geliştirmesini önemsiyoruz. Çin'de düzenlenecek bu seminer, küresel ekonomik gelişmelerin, sürdürülebilirlik politikalarının ve yerel yönetim deneyimlerinin paylaşılması açısından değerli bir fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyemizin bu önemli organizasyonda temsil edilecek olması kentimizin uluslararası alandaki görünürlüğüne katkı sağlayacaktır. Karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi ve yeni ortaklıkların kurulması adına bu tür programları çok kıymetli buluyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çin'de Düzenlenecek Seminere Davet Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı 2 tonu 1 saatte tükendi Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi
Kazayı gören gözlerine inanamadı Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı Kazayı gören gözlerine inanamadı! Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Acı haberi Barcelona duyurdu El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak

13:20
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer
Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
12:58
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:40
Eski eşe sokak ortasında infaz Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
Eski eşe sokak ortasında infaz! Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 13:55:39. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çin'de Düzenlenecek Seminere Davet Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.