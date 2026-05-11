Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çin'de Düzenlenecek Seminere Davet Edildi

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çin'de düzenlenecek "BRI Ortak Ülkeleri Küresel Ekonomik Yönetişimin Geliştirilmesi Semineri"ne davet edildi. Uluslararası programa ilk kez davet edilen Büyükşehir Belediyesi'ni, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel temsil ediyor.

Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) tarafından 11-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Pekin'de düzenlenecek seminere farklı ülkelerden kamu yöneticileri, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve düşünce kuruluşu uzmanları katılım sağlayacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin programa davet edilmesi de Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası platformlardaki görünürlüğü açısından önem taşıyor.

KÜRESEL EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAŞLIKLARI ELE ALINACAK

Seminer kapsamında küresel ekonomik yönetişim, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, iklim değişikliğiyle mücadele, uluslararası ekonomik iş birlikleri ve sürdürülebilir kalkınma konularında eğitimler ve görüşmeler gerçekleştirilecek. Program çerçevesinde katılımcılar, Pekin'in yanı sıra Changsha ve Dongying şehirlerinde saha ziyaretleri, kurum görüşmeleri ve iş birliği toplantılarına da katılacak.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Uluslararası program süresince ulaşım ve konaklama giderleri organizasyonu düzenleyen kurum tarafından karşılanacak. Seminerde ülkeler arası ekonomik ve kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesi, karşılıklı deneyim paylaşımının artırılması ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası programa davet edilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Muğla'nın uluslararası platformlarda yer almasını ve farklı ülkelerle ortak çalışmalar geliştirmesini önemsiyoruz. Çin'de düzenlenecek bu seminer, küresel ekonomik gelişmelerin, sürdürülebilirlik politikalarının ve yerel yönetim deneyimlerinin paylaşılması açısından değerli bir fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyemizin bu önemli organizasyonda temsil edilecek olması kentimizin uluslararası alandaki görünürlüğüne katkı sağlayacaktır. Karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi ve yeni ortaklıkların kurulması adına bu tür programları çok kıymetli buluyoruz."