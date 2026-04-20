Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cıvıtas'a Üye Oldu

20.04.2026 12:02  Güncelleme: 12:48
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Komisyonu’nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanındaki en prestijli ağlarından CIVITAS’a (City-Vitality-Sustainability) üye oldu.

Muğla, 19 Mart 2026 tarihinde imzalanan deklarasyonla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerle birlikte CIVITAS'ta yer alan Türkiye'deki 20 belediyeden biri olma başarısını gösterdi.

Çalışmalarına 2002 yılında başlayan ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki karbon nötr hedeflerine ulaşılmasında kilit rol oynayan CIVITAS, şehirlerin ulaşım stratejilerini karbonsuzlaştırma odaklı geliştirmelerini sağlıyor. Avrupa'nın 380'den fazla şehrini bir araya getiren topluluk; akıllı, temiz ve sürdürülebilir hareketlilik çözümleri üretmek için 10 temel tematik alanda çalışmalar yürütüyor.

Muğla'dan sürdürülebilirlik taahhüdü

Muğla Büyükşehir Belediyesi, CIVITAS Şehir Deklarasyonu'nu imzalayarak sürdürülebilir kentsel hareketliliği herkes için bir gerçekliğe dönüştürme kararlılığını beyan etti. Üyelik kapsamında Muğla; diğer kentlerin ilerlemeleri ve başarıları hakkında bilgi edinme, iddialı kentsel hareketlilik politikalarının uygulanmasına ilişkin deneyimlerini paylaşma, CIVITAS araç ve önlemleri kapsamındaki kategorilerin mümkün olduğunca çoğunu ele alarak bütüncül bir yaklaşım izlemeyi taahhüt etti.

Bu ağ sayesinde Büyükşehir Belediyesi, Avrupa şehirleriyle ortak projeler geliştirme fırsatı yakalarken, aynı zamanda sürdürülebilir hareketlilik projeleri için yeni fon kaynaklarına erişim imkanı da bulacak. Şehirlerarası bilgi alışverişi ile yenilikçi ulaşım çözümlerinin Muğla genelinde yaygınlaştırılmasına öncülük edilecek.

"Uluslararası iş birlikleri kuracak ve kentimize yeni finansman kaynakları kazandıracağız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'mızın Avrupa'nın en saygın sürdürülebilir ulaşım ağlarından biri olan CIVITAS'a kabul edilmesi, 'Dünya Kenti' vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Bu üyelikle birlikte hem Avrupa'daki iyi uygulamaları yakından takip etme hem de kendi çalışmalarımızı uluslararası platformda paylaşma fırsatı yakalayacağız. Karbon salımını azaltan, çevreye duyarlı ve insan odaklı ulaşım çözümlerini Muğla genelinde yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. CIVITAS ağı sayesinde yeni projeler geliştirecek, uluslararası iş birlikleri kuracak ve kentimize yeni finansman kaynakları kazandıracağız. Hedefimiz, doğasını koruyan, yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir ulaşım altyapısına sahip örnek bir Muğla yaratmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı

12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
