Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Haftası'nda Afet Farkındalığı Etkinliği

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1–7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda itfaiye arama kurtarma ekipleri ile afet müdahale araç ve ekipmanlarını tanıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlık çalışmalarını sürdürürken; toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik etkinlikler de düzenliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Deprem Haftası dolayısıyla Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda afet farkındalığı etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma, Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri ile Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesindeki araç ve ekipmanların tanıtımı yapıldı. Olası afet ve acil durumlarda kullanılan teknik donanımlara ilişkin bilgi verilirken, Büyükşehir ekipleri afet anında yürütülen çalışmalar ve müdahale süreçlerini uygulamalı olarak anlattı.

Etkinliğe çeşitli sivil toplum kuruluşları ile 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri de destek vererek afet anında kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkati çekti.

"Afetlere hazırlık konusunda farkındalık oluşturmak için buradayız"

SAR Arama Kurtarma ekibinin Muğla Temsilcisi Mert Başarır, "Deprem Haftası kapsamında halkımızı bilgilendirmek, kullandığımız ekipmanları tanıtmak ve afetlere hazırlık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu organizasyonda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için katılım sağlıyoruz. SAR Arama Kurtarma ekibi olarak amacımız; her türlü afete karşı hazır, donanımlı ve koordineli bir şekilde çalışarak vatandaşlarımızın yanında olmaktır" dedi.

Afetlere karşı yalnızca müdahale kapasitesini artırmakla kalmayıp, afet öncesi hazırlık süreçlerini de güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Kamil Hakan Can, şunları söyledi:

"Afetlere karşı hazırlık süreçlerini güçlendiriyoruz"

"1–7 Mart Deprem Haftası kapsamında Muğla'nın Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda Büyükşehir Arama Kurtarma, Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekiplerimiz ile AKOM bünyesindeki araç ve ekipmanlarımızın tanıtımını gerçekleştirdik. Etkinliğimize sivil toplum kuruluşlarımız ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri de destek verdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın afetlere yönelik vizyoner ve kararlı yaklaşımı sayesinde, kentimizi yalnızca afet sonrası müdahaleye değil, afet öncesi hazırlık süreçlerine de güçlü şekilde hazırlıyoruz."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da "Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkeyiz. Bu nedenle afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve dayanışma içinde olmak zorundayız. Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sadece afet anında değil, afet öncesinde de gerekli tüm hazırlıkları yapmaya büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha bilinçli, hazırlıklı ve dirençli bir Muğla için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Aras, etkinliklerin toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladığını vurgulayarak, "Ekiplerimizin gücünü, donanımını ve koordinasyon kabiliyetini vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Amacımız, hemşehrilerimizin kendini daha güvende hissetmesini sağlamak ve afetlere karşı birlikte hareket edebilme kültürünü güçlendirmektir. Daha bilinçli, hazırlıklı ve dirençli bir Muğla için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.