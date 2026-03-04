Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Haftası'nda Afet Farkındalığı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Haftası'nda Afet Farkındalığı Etkinliği

04.03.2026 14:37  Güncelleme: 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte, itfaiye arama kurtarma ekipleri ile afet müdahale araçlarını tanıttı. Etkinlik, afetlere hazırlık ve farkındalık oluşturma amacı taşıyor.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1–7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda itfaiye arama kurtarma ekipleri ile afet müdahale araç ve ekipmanlarını tanıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlık çalışmalarını sürdürürken; toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik etkinlikler de düzenliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Deprem Haftası dolayısıyla Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda afet farkındalığı etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma, Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri ile Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesindeki araç ve ekipmanların tanıtımı yapıldı. Olası afet ve acil durumlarda kullanılan teknik donanımlara ilişkin bilgi verilirken, Büyükşehir ekipleri afet anında yürütülen çalışmalar ve müdahale süreçlerini uygulamalı olarak anlattı.

Etkinliğe çeşitli sivil toplum kuruluşları ile 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri de destek vererek afet anında kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkati çekti.

"Afetlere hazırlık konusunda farkındalık oluşturmak için buradayız"

SAR Arama Kurtarma ekibinin Muğla Temsilcisi Mert Başarır, "Deprem Haftası kapsamında halkımızı bilgilendirmek, kullandığımız ekipmanları tanıtmak ve afetlere hazırlık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu organizasyonda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için katılım sağlıyoruz. SAR Arama Kurtarma ekibi olarak amacımız; her türlü afete karşı hazır, donanımlı ve koordineli bir şekilde çalışarak vatandaşlarımızın yanında olmaktır" dedi.

Afetlere karşı yalnızca müdahale kapasitesini artırmakla kalmayıp, afet öncesi hazırlık süreçlerini de güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Kamil Hakan Can, şunları söyledi:

"Afetlere karşı hazırlık süreçlerini güçlendiriyoruz"

"1–7 Mart Deprem Haftası kapsamında Muğla'nın Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda Büyükşehir Arama Kurtarma, Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekiplerimiz ile AKOM bünyesindeki araç ve ekipmanlarımızın tanıtımını gerçekleştirdik. Etkinliğimize sivil toplum kuruluşlarımız ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri de destek verdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın afetlere yönelik vizyoner ve kararlı yaklaşımı sayesinde, kentimizi yalnızca afet sonrası müdahaleye değil, afet öncesi hazırlık süreçlerine de güçlü şekilde hazırlıyoruz."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da "Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkeyiz. Bu nedenle afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve dayanışma içinde olmak zorundayız. Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sadece afet anında değil, afet öncesinde de gerekli tüm hazırlıkları yapmaya büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha bilinçli, hazırlıklı ve dirençli bir Muğla için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Aras, etkinliklerin toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladığını vurgulayarak, "Ekiplerimizin gücünü, donanımını ve koordinasyon kabiliyetini vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Amacımız, hemşehrilerimizin kendini daha güvende hissetmesini sağlamak ve afetlere karşı birlikte hareket edebilme kültürünü güçlendirmektir. Daha bilinçli, hazırlıklı ve dirençli bir Muğla için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Deprem Haftası, Yerel Yönetim, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Haftası'nda Afet Farkındalığı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

15:15
Hatay’a füze parçalarının düşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı
Hatay'a füze parçalarının düşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
15:04
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü
Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:37
MSB: İran’dan ateşlenen balistik füze Türk hava sahasında etkisiz hale getirildi
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze Türk hava sahasında etkisiz hale getirildi
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:21:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Haftası'nda Afet Farkındalığı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.