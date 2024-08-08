Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Hizmet Vermeye Devam Ediyor

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kısa Mola Merkezleri ile bugüne dek 411 aileye 8 bin 300 kez hizmet verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylere hizmet vermek için kurulan Kısa Mola Merkezleri; Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde faaliyetlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatı ile Yatağan ve Bodrum ilçelerinde de açılacak olan Kısa Mola Merkezlerinde bugüne kadar 411 aileye 8 bin 300 kez hizmet verildi.

Bodrum ve Yatağan'a Kısa Mola Merkezi açılacak

Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde bulunan Kısa Mola Merkezleri, 6 yaş ve üzeri engelli bireyleri ayda dört defa, maksimum üç saat süreyle misafir ediyor. İl genelindeki Kısa Mola Merkezleri'nden yararlanmak isteyen engelli bireyler, talep etmeleri halinde özel dizayn edilen araçlarla evlerinden alınarak merkeze getiriliyor ve ardından tekrar evlerine bırakılıyor.