Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kısa Mola Merkezleri, bugüne kadar 411 aileye 8 bin 300 kez hizmet verdi. Merkezler, engelli bireyleri evlerinden alarak misafir ediyor ve tekrar evlerine bırakıyor.

08.08.2024 16:19  Güncelleme: 17:34
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kısa Mola Merkezleri ile bugüne dek 411 aileye 8 bin 300 kez hizmet verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylere hizmet vermek için kurulan Kısa Mola Merkezleri; Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde faaliyetlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatı ile Yatağan ve Bodrum ilçelerinde de açılacak olan Kısa Mola Merkezlerinde bugüne kadar 411 aileye 8 bin 300 kez hizmet verildi.

Bodrum ve Yatağan'a Kısa Mola Merkezi açılacak

Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde bulunan Kısa Mola Merkezleri, 6 yaş ve üzeri engelli bireyleri ayda dört defa, maksimum üç saat süreyle misafir ediyor. İl genelindeki Kısa Mola Merkezleri'nden yararlanmak isteyen engelli bireyler, talep etmeleri halinde özel dizayn edilen araçlarla evlerinden alınarak merkeze getiriliyor ve ardından tekrar evlerine bırakılıyor.

Kaynak: ANKA

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