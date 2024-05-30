Muğla Büyükşehir Belediyesi Gürültü Kirliliğini Azaltmak İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Gürültü Kirliliğini Azaltmak İçin Çalışmalara Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentteki gürültü kirliliğini azaltmak için stratejik gürültü haritası ve eylem planı hazırlık çalışmalarına başladı. Ekipler Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça başta olmak üzere 13 ilçede çalışıyor.

30.05.2024 15:36
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentteki gürültü kirliliğini azaltmak için stratejik gürültü haritası ve eylem planı hazırlık çalışmalarına başladı. Ekipler Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça başta olmak üzere 13 ilçede çalışıyor.

Muğla Büyükşehir, çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam konforunu yükseltmek amacıyla önemli bir projeye imza atıyor. Bu kapsamda, kentin stratejik gürültü haritasını oluşturmak ve eylem planı hazırlamak için çalışma başlatıldı. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ula Akyaka ve 13 ilçede devam eden çalışmalarla Muğla'nın sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması amaçlanıyor.

Stratejik gürültü haritası oluşturma çalışmaları, şehrin mevcut gürültü düzeylerinin belirlenmesi ve bu düzeylerin kontrol altına alınması için kritik bir adım olarak görülüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda Çevre Mühendisi olarak görev yapan Çağlar Türkmen, "Büyükşehir Belediyesi olarak Fethiye'den Bodrum'a 13 ilçemizde iş yeri sanayi tesisleri, eğlence yerleri, karayolları kaynaklı çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam konforunu yükseltmek amacı ile kentin gürültü haritalarını oluşturuyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza başladık" dedi.

Çevre Mühendisi Sevil Bodur ise "Bu proje kapsamında elde edilecek veriler ilimizin stratejik gürültü eylem planlarına yön verecek ve gürültünün önlenmesine yardımcı olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Gürültü Kirliliğini Azaltmak İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika

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