Muğla Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'ni Yeniliyor

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde bulunan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni yeniliyor. Yenileme çalışmaları ile huzurevi, 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılacak Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni yenileyerek 5 yıldızlı otel konforunda yeniden inşa edecek. 7 bin 540 metrekarelik yapıda, rehabilitasyon merkezi, gündüzlü bakım merkezi ve aktif yaşam merkezi olacak.

Proje kapsamında, odalar modern ve konforlu bir şekilde yeniden tasarlanacak. Ayrıca, huzurevinde yaşayanların sosyal ve fiziksel aktivitelerini artırmak amacıyla geniş sosyal yaşam alanları oluşturulacak. Bahçeler ve dinlenme alanları da yeniden düzenlenecek.

Yeni huzurevi 96 kişilik olacak

Merkez, 96 kişilik olacak. Yeni huzur evinde 37 adet çift kişilik oda, 6 adet tek kişilik oda, 2 adet yoğun bakım odası, yaşam hobi odası, müşahede odası, doktor odası, revir, egzersiz odası, diyetisyen odası, psikolojik danışmanlık odası bulunacak. Huzur evinde ayrıca kadın erkek kuaför odası, idari ofisler, 110 kişilik yemekhane, kafeterya, çamaşır ütü odası, kadın erkek mescit ve sığınak yer alacak.