Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde 162 Kadrolu İşçiyi Kapsayan Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

09.04.2026 15:26  Güncelleme: 16:24
Muğla Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş ve Belediye İş Sendikası arasında 162 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile işçi maaşları ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapıldı.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Muğla 2 Nolu Şubesi ve Belediye İş Sendikası arasında 162 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile işçilerin ücret ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelere gidildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ'de görevli 162 kadrolu işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, DİSK Genel İş Muğla 2 Nolu Şube Başkanı Heybet Özman, Belediye İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve işçiler katıldı.

Günlük yevmiye bin 700 TL oldu

Toplu sözleşmeye göre, kadrolu işçilerin günlük yevmiyesi bin 700 TL olarak belirlendi. Ayrıca sosyal yardım paketi kapsamında çalışanlara 16 bin 500 TL ödeme yapılacak. Yemek yardımı ise günlük 300 TL'ye çıkarıldı. Kıdemi 10 yıl ve üzerinde olan işçiler için 5 bin TL kıdem yardımı öngörülürken, görev ünvanlarına göre ücretler de yeniden düzenlendi. Kadrolu işçilere ödenen 52 günlük ilave tediyeye ek olarak, yıllık 24 yevmiye tutarındaki sendika ikramiyesiyle toplam ikramiye sayısı 76 yevmiyeye yükseldi.

Maaşlar 68 bin TL'den başlıyor

Yeni düzenlemeler sonucunda 30 günlük net maaşlar önemli ölçüde arttı. En düşük işçi maaşı 68 bin 341, 78 TL'ye, en yüksek işçi maaşı ise 89 bin 610,34 TL'ye yükseldi. Toplu iş sözleşmesi ile birlikte işçi maaşlarında ortalama yüzde 53,07 oranında artış sağlanmış oldu.

"Önceliğimiz Muğla Büyükşehir Belediyemizdir"

DİSK Genel İş Muğla 2 Nolu Şube Başkanı Heybet Özman, "Hepinizin bildiği gibi önceliğimiz Muğla Büyükşehir Belediyemizdir. Burası bizim ekmek teknemiz, geçim kaynağımız, evimiz ve yuvamızdır. Biz büyük bir aileyiz ve bu ilin sembolü olan bacayı tüttürmek en temel görevimizdir. Muğla Büyükşehir ailesinin değerli emekçileriyle bir araya getirme inceliğini gösteren Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ederim" dedi.

Belediye İş Muğla Şube Başkanı Ender Akbay, " Uzun yıllardan Muğla Büyükşehirde yoktuk. Büyükşehir Belediye işçisi ile yürümeye devam ediyoruz. Kadrolu işçilerimizin için yapılan topla sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İşçilerin emeklerinin verilmesini öncelediklerini belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları kaydetti:

"Emeği her zaman en yüce değer olarak görüyor, emekçilerimizin alın terinin karşılığını alması için çalışıyoruz"

"Muğla'mızda yürüttüğümüz her hizmetin temelinde çalışma arkadaşlarımızın emeği var. Gece gündüz demeden çalışan, sorumluluk alan ve bu kente değer katan tüm arkadaşlarımızın haklarını korumak ve geliştirmek bizim önceliğimizdir. Bu nedenle ücretlerden sosyal haklara kadar her başlığı günün ekonomik koşullarını gözeterek ele aldık. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak emeği her zaman en yüce değer olarak görüyor, emekçilerimizin alın terinin karşılığını alması için çalışıyoruz. Çalışma hayatını daha adil ve daha güvenceli bir yapıya kavuşturmak için kararlılıkla adım atıyoruz. Üreten, katkı sunan ve bu kenti ayakta tutan her bir çalışma arkadaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu sözleşmenin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:25:02. #7.13#
