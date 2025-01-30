Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ula Göleti'nde Kapsamlı Çevre Temizliği - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ula Göleti'nde Kapsamlı Çevre Temizliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğal alanların korunması ve ekosistemin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ula Göleti ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

30.01.2025 16:34  Güncelleme: 17:22
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğal alanların korunması ve ekosistemin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Ula Göleti ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında suların çekildiği, kış aylarında ise yoğun yağışlarla yeniden yükseldiği Ula Göleti'nde, suyla birlikte doğaya zarar verebilecek atıkların önlenmesine yönelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler, çevredeki mesire alanlarında da detaylı bir çalışma yürüttü. Piknik alanlarında ve gölet kıyısında biriken plastik atıklar, cam şişeler, ambalaj malzemeleri ve diğer doğal yaşamı tehdit eden unsurlar toplandı.

Büyükşehir Belediyesi, doğaya zarar veren unsurlarla hukuki yollarla da mücadele ediyor. Bu kapsamda belediye, bugüne kadar çevreyi korumak için 227 çevre davası açtı.

Vatandaşlar doğaya karşı duyarlı olmaya davet edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir ekosistem için bu tür çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini belirtti. Belediye ekipleri, Ula Göleti gibi doğal alanların korunmasının sadece belediye ekiplerinin değil, bütün vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, doğaya duyarlı davranılması konusunda herkesi sorumluluk almaya davet etti.

"Özellikle doğaya bırakılan evsel atıkları topluyoruz"

Çevreyi ve Muğla'nın doğasını korumanın önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla, eşsiz doğal güzelliklere sahip bir şehir ve bu değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda birçok çevre çalışması yürütüyor, özellikle doğaya bırakılan evsel atıkları topluyoruz. Çünkü bu atıklar hem suyu hem de toprağı kirleterek ekosisteme zarar veriyor. Hatta orman yangınlarında bile bu atıkların olumsuz etkisini görüyoruz. Bu nedenle Ula Göleti gibi önemli doğal alanları atıklardan arındırıyor ve çevremizi koruyacak adımlar atıyoruz. Ayrıca, Muğla'nın toprağına ve suyuna zarar veren unsurlardan biri olan madencilik faaliyetlerine karşı da hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz. Muğla'nın doğasına sahip çıkmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ula Göleti'nde Kapsamlı Çevre Temizliği - Son Dakika

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