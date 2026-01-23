Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nden 81 İlde 22 Milyon Tohum Desteği - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nden 81 İlde 22 Milyon Tohum Desteği

23.01.2026 14:28  Güncelleme: 15:49
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Yerel Tohum Merkezi' ile Türkiye genelinde 81 ile toplam 22 milyon yerel tohum dağıtarak ata tohumlarını yaşatmayı ve yayıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Merkez, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve yerel üretimin desteklenmesi için önemli bir rol üstleniyor.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hayata geçirdiği "Yerel Tohum Merkezi" ile ata tohumlarını yaşatmaya ve ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Merkez, bugüne kadar Türkiye genelinde 81 ile toplam 22 milyon yerel tohumu toprakla buluşturdu.

"Yerel Tohum Ulusal Güç" sloganıyla kurulan Yerel Tohum Merkezi, Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Merkez bünyesinde bugüne kadar 976 çeşit ata tohumu kayıt altındı. Sebze tohumlarının yanı sıra orman tohumları, kaba yem bitkileri ile tıbbi ve aromatik bitki tohumlarının da yer aldığı merkez, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine önemli katkı sunuyor. Yerel Tohum Merkezi'nde kayıt altına alınan tohumlar, doğrulama ekimlerinin tamamlanmasının ardından laboratuvar ortamında analiz edilerek her yıl şubat ayında ücretsiz olarak 81 ile dağıtılıyor. Merkez, bugüne kadar Türkiye genelinde 81 ile toplam 22 milyon yerel tohumu toprakla buluşturdu.

Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi olma özelliğini taşıyor

Ata tohumlarının yaygınlaştırılması çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat 2026 tarihi itibarıyla da 108 çeşit tohumdan yaklaşık 3 milyon yerel tohumu yeniden üreticilere ulaştırmayı hedefliyor. Yerel Tohum ve tıbbi–aromatik bitkiler alanında bilimsel ve sürdürülebilir hizmet sunan merkez; 4 bin 700 metrekarelik alanda kurulu yerel tohum deneme parselleri, tıbbi-aromatik bitki parselleri, eğitim alanları, distilasyon tesisi ve bünyesindeki üç laboratuvar ile Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi olma özelliğini taşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarına sahip çıkarak yerel üretimi desteklemeyi, tarımsal mirası korumayı ve yerel tohumları ulusal ölçekte yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

"Ata tohumlarımızı koruyarak çoğaltmaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel tohumların korunmasının yalnızca tarımsal değil, aynı zamanda kültürel ve ekolojik bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, "Yerel tohumlar, bu toprakların hafızasıdır. Ata tohumlarına sahip çıkmak; üreticimizin bağımsızlığını korumak, sağlıklı gıdaya erişimi güvence altına almak ve tarımsal sürdürülebilirliği sağlamak demektir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Yerel Tohum Merkezimiz aracılığıyla yalnızca tohum dağıtmıyor, aynı zamanda yerel üretimi güçlendiren, bilimi esas alan ve ülke geneline yayılan bir tarım vizyonu ortaya koyuyoruz. Ata tohumlarımızı koruyarak çoğaltmaya ve Türkiye'nin dört bir yanında toprakla buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

