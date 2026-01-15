Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kentteki Yeşil Alanları Artırıyor

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda il genelinde yeşil alanları artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanları artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde gerçekleştirilen düzenleme, bakım ve peyzaj çalışmaları kapsamında 934 adet ağaç dikimi yapılarak yeşil alanlar güçlendirildi. Yeni park ve yeşil alanların kente kazandırılmasının yanı sıra mevcut alanların iyileştirilmesine de büyük önem veriliyor. Cengiz Bektaş Kent Belleği yanında yeni park ve yeşil alanlar kente kazandırılırken, Bodrum Liman Oyun Parkı, Kışla Parkı, Yalçın İnan Parkı ve Muğlaspor Parkı'nda yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Bunun yanı sıra ilçelerden gelen taleplerle çocuk oyun alanları ve peyzaj çalışmaları da devam ediyor.

Öte yandan, ilçelerde ve kentin farklı noktalarında devam eden ve tamamlanan peyzaj çalışmalarıyla Muğla'nın estetik görünümü güçlendiriliyor. Yapılan çalışmalarla mevcut doğal dokunun korunması da sağlanıyor. Bu doğrultuda devrilme riski taşıyan ve can ile mal güvenliği açısından tehlike oluşturan 15 ağaç, gerekli teknik incelemeler yapılarak kontrollü şekilde kaldırıldı. Ayrıca yol, altyapı ve benzeri kamu yapım çalışmalarına engel teşkil eden 130 ağaç, zarar görmeden uygun alanlara taşınarak toprakla buluşturuldu. Tüm uygulamalar, çevresel sürdürülebilirlik, ekolojik denge ve kamu güvenliği ilkeleri doğrultusunda hayata geçiriliyor.

"Vatandaşlarımızın sosyal yaşamına değer katıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Muğla'mızın doğal zenginliklerini korumak ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir kent bırakmak en temel sorumluluklarımızdan biri. Bu anlayışla il genelinde yeşil alanlarımızı yalnızca artırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha nitelikli, güvenli ve erişilebilir hale getiriyoruz. Dikilen her ağaç, düzenlenen her park Muğla'nın nefesidir. Kent belleğimize, parklarımıza ve çocuk oyun alanlarımıza yaptığımız yatırımlarla hem ekolojik dengeyi koruyor hem de vatandaşlarımızın sosyal yaşamına değer katıyoruz. Yeşili merkeze alan, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir Muğla için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."