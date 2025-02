Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Datça Kısa Mola Merkezi Törenle Açıldı

Güncel

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere hizmet vermek amacıyla hayata geçirdiği Kısa Mola Merkezleri'nin altıncısını Datça'da açtı. Açılışta konuşan Başkan Ahmet Aras, "Engelli bireylerimizin fiziksel gereksinimlerinin ötesinde, onurlu bir yaşam hakkı için mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha adil, eşit ve özgür bir toplum inşa etme kararlılığıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak ve bireylerin keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kısa Mola Merkezleri'ne bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi hazırlıkları tamamlanan Datça Kısa Mola Merkezi'ni Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katıldığı törenle açtı.

Açılış törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhur Uzun, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, CHP ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışı yapılan Datça Kısa Mola Merkezi'nde Engelli Ailelerine Kısa Mola Hizmeti'nin yanı sıra Sosyal Hizmet Atölyesi, Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti ve Sosyal Yardım hizmetleri de verilecek.

Açılışta engelli ailelerini temsilen konuşan Sultan Gencel, "Ben 4 yıldır Marmaris Kısa Mola Merkezi'ni kullanıyorum. Datça'ya açıldığı için mutluyum. Önceden kızım çocuklar ile oyuncak paylaşmıyordu şimdi ise paylaşmaya başladı. Kısa mola merkezi sayesinde kızım sosyalleşebiliyor. Kısa Mola Merkezleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a çok teşekkür ederim" dedi.

Engelli ailelerini temsilen söz alan bir başka vatandaş Gül Tamer Çetin de "Kısa mola merkezi bizim için bir nefes alma yeri oldu. Ben bir anne olarak kısa mola merkezinin faydalarını çok görüyorum. Belediyemize de bu konuda bize verdiği destek için başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Genel Başkanı Tulgay Hasar, "Yıllardır engelli sorunlarını derinden takip eden bir sivil toplum başkanı olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a yürekten teşekkür ediyorum. Burası engelli çocuklarımızın tükettiği değil ürettiği bir yuvadır. Burada Muğla Büyükşehir Belediyemizin şefkat elini uzattığını görüyoruz. Engelli konusunda duyarlı başkanlarımızı gördükçe biz engellerimizi aşıyoruz. Engelleri hep beraber aşacağız" ifadelerini kullandı.

Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar, "Ailelerimin en büyük eksiği çocuklarını bırakıp gidememesiydi. Datça'da Kısa Mola Merkezi açıldığı için çok mutlu olduk. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyoruz. Kısa mola merkezimizin açılması bizlere nefes oldu" dedi.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, "Vatandaşlarımız yıllardan beri bu tesisin açılması bekliyorlardı. Bu coğrafyada yaşayan herkesin ne kadar değerli bireyler olduğunun farkında olması ve bu kültürü hep beraber yaşatmamız adına büyük bir mücadele içerisindeyiz. Böyle bir tesisi kazandırdığı için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise şunları kaydetti:

"Yakın bir zamanda Muğla'nın sosyal demokrat belediyeciliğin en önemli örneklerinden olduğunu bütün Türkiye konuşuyor olacak. Çünkü ben bunu çok yakından takip ediyorum. Ahmet Aras Başkanımız çok güzel işler yaptı. Yeni bir bakış açısıyla da Muğla'da çok güzel işler yapacak. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler Türkiye'nin dört bir yanında önemli yeni projeler ortaya koyuyorlar. Kısa mola merkezleri, kreşler, yurtlar birer yeniliktir. Verilmeyen bir hizmetin topluma verilmesidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak engellenenlerin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Bu tesisin açılmasında emeği geçen başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

İl genelinde Kısa Mola Merkezi sayısını artıracaklarını kaydeden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

"Halkın ihtiyaçlarına yönelik tesisler açmaya devam edeceğiz"

"Bugün burada Kısa Mola Merkezlerimizin altıncısını açıyoruz. Üç ilçemizde Kısa Mola Merkezi açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Muğla'da her yaptığımız işin temelinde eşitlik var. Hiçbir grubu birbirinden ayırmıyoruz. Bugün burada açılan bu birim bir lütuf değil, toplumun eşitlik temelinde anayasal hakkıdır. Bu hizmeti yapmamak eleştirilmeli yapmak yüceltilmemelidir. Engelli bireylerimizin fiziksel gereksinimlerinin ötesinde, onurlu bir yaşam hakkı için mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha adil, eşit ve özgür bir toplum inşa etme kararlılığıyla yolumuza devam edeceğiz. Bir kuruş kamu kaynağını israf etmeden her ilçemizin ihtiyacına göre yatırımlar yapıyoruz. Büyükşehir ilçe belediyesi ayrımı yapmadan her ilçemizle iş birliği içinde çalışıyoruz. Şu anda üç olan kreş sayımızı kısa süre içerisinde altıya çıkaracağız. Kısa Mola Merkezlerinden kreşlere yaşlı bakımevlerinden kültürel alanlara halkın ihtiyaçlarına yönelik tesisler açmaya devam edeceğiz. Datça'da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Betçe içme suyu projemiz çok kısa bir zaman sonra tamamlanacak, bu bölgemizde suya kavuşacak. Alt ve üstyapıdan yaşam merkezlerine her alanda Datça halkının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu güzel tesisimizin tüm Datça'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Büyükşehir Belediyesi Yatağan, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde de Kısa Mola Merkezi açılması için çalışmalarına devam ediyor. Kısa Mola Merkezleri'nden bugüne kadar 439 aile, 9 bin 172 kez yararlandı.