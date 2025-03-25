Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuları Antalya'dan Ödüllerle Döndü

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları, Antalya'da gerçekleştirilen turnuvadan birincilik ve üçüncülükle döndü. Muğla'yı başarı ile temsil eden sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yerel yönetimler olarak sadece yollara, alt yapıya değil spora, sporcuya da yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

21-24 Mart günleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen 2025 Ulusal Egemenlik Kupası (TSP-1) yarışlarında Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları da mücadele etti. Büyükşehir okçuları Hazal Burun, Ecesu Demircan ve Songül Lök'ten oluşan kadın takımı, Büyük Kadınlar Kategorisi'nde birinci; Hazal Burun ve Emircan Haney'den oluşan takım ise Büyükler Karışık Takım Kategorisi'nde üçüncü oldu. Turnuvanın bireysel kategorisinde Büyükşehir Belediyesi okçuları Hazal Burun üçüncü, Emircan Haney de dördüncü oldu. Yarışmaya, Türkiye genelinden 84 spor kulübü ve 550 sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'yı başarı ile temsil eden sporcuları ve antrenörleri Dr. Ejder Sözen'i kutladı. Başkan Ahmet Aras, Muğla'da yetişen sporcuların elde ettikleri başarılarla kendilerini gururlandırdıklarını, sporcuya desteklerinin her platformda devam edeceğini söyledi.

"Spora, sporcuya yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Aras, "Ülkemizi ve Muğla'mızı uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil eden tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bir sporcunun daha küçük yaşlardan yetenekli olduğu branşta sporla ilgilenmesi, antrenörleri ile düzenli çalışarak başarılı olması, dünyaya adını duyurması ve ülkesini temsil etmesi çok önemli bir durum. Muğla'mızda Büyükşehir Spor Kulübümüz bünyesinde yetişen sporcularımızın hepsi ayrı hikayelerin kahramanları. Turnuvalarda tarih yazan okçularımız, dünya ikinciliğine yükselen masa tenisi sporcumuz, satranç, voleybol ve güreş gibi birçok branşta başarılar elde eden sporcularımızın hepsi ile gurur duyuyoruz. Yerel yönetimler olarak sadece yollara, alt yapıya değil spora, sporcuya da yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.