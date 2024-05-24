Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Emircan Haney Türkiye Rekorunu Eşitledi

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(MUĞLA)- Okçuluk Milli takımında bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Emircan Haney, Dünya Kupası'nın ikinci ayağında, 715 puan ile Türkiye rekorunu egale etti.

Güney Kore'nin Yecheon kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, makaralı yay kategorisinde sıralama atışları gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Emircan Haney, sıralama atışlarını 715 puanla 4. sırada tamamladı. Haney, atışıyla Evren Çağıran'a ait Türkiye rekorunu egale etti.

'Makaralı Yay Kadınlar' kategorisinde ise Hazal Burun, 702 puan ile 13'üncü; Ayşe Bera Süzer, 697 puan ile 20'nci; Begüm Yuva da 693 puan ile 23'üncü sırada atışları bitirdi.

'Makaralı Yay Erkek Takımı, 2 bin 134 puanla 2'nci; Makaralı Yay Kadın Takımı, 2 bin 92 puanla 5'inci; Makaralı Yay Karışık Takımı ise bin 417 puan ile 3'üncü sırada atışları tamamladı.

Organizasyon, 26 Mayıs'ta sona erecek.