Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Desteğini Yüzde 70 Arttırdı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Desteğini Yüzde 70 Arttırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla sosyal yardım bütçesini 50 milyon liradan 160 milyon liraya çıkararak, destek miktarını yüzde 70 oranında arttırdığını açıkladı. Başkan Ahmet Aras, ekonomik zorluklar içerisinde vatandaşların yanında olacak projelere devam edeceklerini vurguladı.

20.02.2025 15:46  Güncelleme: 17:24
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolasıyla yaptığı "Ramazan Destek Yardım" miktarını yüzde 70 oranında arttırdı. Yoksulluğun yaşandığı bugünlerde vatandaşlara yapılan sosyal yardımın önemli olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal yardım bütçesini 50 milyon liradan 160 milyon liraya çıkardıklarını belirtti.

2025 yılı sosyal yardım bütçesini 50 milyon liradan 160 milyon liraya çıkaran, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi, kırtasiye, beslenme, okul kıyafeti, sınav ücreti, Halk Kart gibi desteklerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında da vatandaşların yanında olmak için desteklerini yüzde 70 arttırdı. Büyükşehir Belediyesi, ek ödemelerin ramazan ayı başlamadan vatandaşların hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

"Ekonomik kriz, geçim koşullarını her geçen gün daha da zorlaştırıyor"

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle sosyal ve ekonomik olarak vatandaşların yanında olan projeler ürettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, öğrencilerden emeklilere, annelerden ihtiyaç sahiplerine kadar herkese destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Aras, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz, geçim koşullarını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Vatandaşlarımız, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Bu zorlu süreçte, sosyal dayanışmayı büyüten projeler hayata geçirerek halkımızın yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Kent yoksulluğuyla mücadelede kadınlardan çocuklara, yaş almışlardan engellilere, emeklilerden öğrencilere kadar her kesimle dayanışma içindeyiz. Ramazan ayı da dayanışmanın ve paylaşmanın simgesidir. Bu anlayışla, ramazanın ruhuna uygun olarak Ramazan ayı desteğimizi yüzde 70 oranında arttırdık. Mutlu bir Muğla için dayanışmayı büyütmeye ve desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Desteğini Yüzde 70 Arttırdı - Son Dakika

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