Muğla'da Sağlık Emekçileri Anıtı Açıldı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi 14 Mart Tıp Bayramı'nda, Sağlık Emekçileri Anıtı'nı tıp alanına büyük katkılar sağlayan doktor ve sağlık çalışanları anısına yenilenen yüzüyle açtı. Sağlık alanında ülkeye büyük katkılar sağlamış doktorların isimlerini bu anıtta ölümsüzleştirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Hayatımızı korumak için büyük özveriyle çalışan tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Menteşe ilçesindeki Yalçın İnan Parkı'nda yer alan Sağlık Emekçileri Anıtı'nın yenilenen halini törenle açtı. Covid-19 salgını döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak amacıyla yapılan anıta, Türkiye'nin sağlık alanında önemli katkılar sunmuş 8 doktor ve sağlıkçının heykeli de eklendi. 14 Mart Tıp Bayramı'nda gerçekleştirilen Sağlık Emekçileri Anıtı açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde, Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Çetin Erdolu, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Menteşe Belediye Başkan Vekili Merve Fidem Barut, CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, Geçmiş Dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Yalçın İnan'ın yakınları ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Ülkeye katkılar sağlayan doktorların isimlerini de anıtta ölümsüzleştirildi

Sağlık Emekçileri Anıtı'nın yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, tıp alanına büyük katkılar sağlamış Hulusi Behçet, Refik Saydam, Türkan Saylan, Füsun Sayek, Nusret Fişek, Cemil Taşçıoğlu, Erdal Atabek ve Ersin Arslan'ın isimlerini taşıyan heykeller anıtta yerini aldı. Heykeller, Muğla ve Türkiye genelinde birçok anıt ve heykel çalışmasına imza atan heykeltıraş Barış Ünlü tarafından yapıldı. İl merkezinde önemli bir konuma sahip olan Yalçın İnan Parkı, yenilenen yüzü ile kısa sürede vatandaşların hizmetine sunuldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında ülkeye büyük katkılar sağlayan doktorların isimlerini de anıtta ölümsüzleştirdi.

Yalçın İnan'ın oğlu Hakan İnan yaptığı konuşmada, "Babam Yalçın İnan Muğla sevdalısıdır. Zaman içinde hayalini gerçekleştiren Yalçın İnan, Muğla'nın metal gözlük fabrikasını kurmuştur. Bu güzel parka döneminde adını veren geçmiş dönem belediye Başkanımız Osman Gürün ve şimdiki Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkürü borç biliyoruz" dedi.

"Sağlık emekçileri hayatımızın en önemli koruyucularıdır"

Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, "Sağlık emekçileri hayatımızın en önemli koruyucularıdır. Onlara verilen değer şehrimize verilen değerdir. Bugün burada sağlık emekçilerin anısını yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda projeyi hayata geçiren, her projede Muğla'ya anlam katan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Çetin Erdolu de "Büyük bir pandemi sürecinde neredeyse bir sürü meslektaşımızı yitirdik. Yoğun bir mücadele çabasının içerisinde olan sağlık çalışanları için böyle bir anıtın Muğla'ya kazandırılmış olması takdire şayan. Bundan dolayı sağlık emekçileri adına bu eseri Muğla'ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Anıtta adalet mücadelesinin bir nefesi olarak yaşamaya devam edecektir"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ise "Bugün burada kendi yaşamları pahasına büyük bir özveriyle çalışan ama maalesef bugün aramızda olmayan kaybettiğimiz sağlık emekçilerinin anısını yaşatmak için bir araya geldik. Sağlık emekçilerimiz can pahasına toplum sağlığını ayakta tutmak için büyük bir özveriyle çalıştı ve bugün aramızda olamayanların anılarının ölümsüzleştirildiği bir gün. Sağlık emekçilerinin verdiği mücadele sadece mesleki mücadele değil aynı zamanda toplumsal adalet mücadelesidir. Bu anıtta adalet mücadelesinin bir nefesi olarak yaşamaya devam edecektir" dedi.

"Doktorlarımızın ismini ölümsüzleştiriyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da "Öncelikle hayatımızı korumak için büyük özveriyle çalışan tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Bu özel günde açılışını yaptığımız anıtımız, yalnızca pandemide yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına adanmış bir yapı olmaktan çıkıp, Türkiye'de tıp alanında öncü isimlerin mirasını yaşatan kalıcı bir eser haline gelmiştir. Bu anıtla sağlık alanında ülkemize büyük katkılar sağlamış Hulusi Behçet, Refik Saydam, Türkan Saylan, Füsun Sayek, Nusret Fişek, Cemil Taşçıoğlu, Erdal Atabek ve Ersin Arslan doktorlarımızın ismini ölümsüzleştiriyoruz" diye konuştu.

"Onların fedakarlığını ve özverisini ölümsüzleştiriyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, özellikle sağlık hizmetine ulaşamayan dar gelirli vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Başkan Aras, şöyle devam etti:

"Ücretsiz HPV aşısı uygulamasını başlattık. Meme kanseri farkındalık eğitimleri düzenledik. Prostat kanseri üzerine bilgilendirici söyleşiler gerçekleştirdik. TİP1 Diyabet hastalarına sensör ve insülin pompası desteği sağlıyoruz. Kırsal mahallelerimizde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuyoruz. Kırsaldaki Çınarlar Projesi ile yaş almış vatandaşlarımızın sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evde bakım hizmetimize diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve reçete yazımı gibi yeni hizmetler ekledik. Nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşımın giderek zorlaştığı bu dönemde, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 14 Mart Tıp Bayramı'nda, sağlık emekçilerimizin anısına diktiğimiz bu anıtla, onların fedakarlığını ve özverisini ölümsüzleştiriyoruz. Bu vesileyle, halk sağlığı için canını feda eden tüm sağlık emekçilerini saygı ve minnetle anıyorum. Bu anlamlı anıtın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlık emekçilerimiz için adil ve insanca bir çalışma düzeni sağlanana kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz."