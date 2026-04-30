Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'ndan "Anadolu Senfonisi" Etkinliği

30.04.2026 12:14  Güncelleme: 13:52
Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ve Senfoni Orkestrası’nın hazırladığı "Anadolu Senfonisi" etkinliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde sanatseverler ile buluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ve Senfoni Orkestrası, 29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında "Anadolu Senfonisi" etkinliği düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde yapılan etkinlik, müzik ve dansın uyumunu sahneye taşıdı. "Aynı topraktan, aynı ritimden" temasıyla hazırlanan gösteride, Anadolu'nun kültürel mirası modern sahne diliyle yorumlandı.

Etkinlikte orkestrayı şef Rustam Rahmedov yönetirken, başkemancı olarak Didem Güvenç yer aldı. Sanat Kurulu'nda ise Oktay Keresteci, Yaprak Baba, Melike Gergin, Ersen Esmer, H. Fehmi Tokmak, Doğan Sanaytır ve Göksu Özer gibi alanında deneyimli isimler görev aldı. Sanatçıların uyumlu performansı ve sahne tasarımı, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlik, kentin sanatsal yaşamına katkı sundu.

Kaynak: ANKA

