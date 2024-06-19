Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Aybige Feride Üstündağ Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Aybige Feride Üstündağ Türkiye Şampiyonu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren masa tenisi sporcularından Aybige Feride Üstündağ, İzmir'de gerçekleştirilen '100. Yıl Minikler U-11 minik kızlar yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

19.06.2024 13:17
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren masa tenisi sporcularından Aybige Feride Üstündağ, İzmir'de gerçekleştirilen "100. Yıl Minikler U-11 minik kızlar yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

10 yaş altı 100. Yıl Minikler U-11 minik kızlar Masa Tenisi 100. Yıl Türkiye Şampiyonası, İzmir'de gerçekleşti. Aybige Feride Üstündağ, U-11 minik kızlar yaş kategorisinde yarışarak 83 sporcu arasından sıyrılarak birincilik elde etti ve Türkiye Şampiyonu oldu. Bu başarı, sadece Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü için değil, aynı zamanda Aybige ve ailesi için de büyük bir gurur kaynağı oldu.

Şampiyona süresince sporcular, hem takım hem de ferdi olarak çeşitli kategorilerde mücadele etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün diğer sporcuları da turnuvada üstün gayret gösterdiler ve elde ettikleri derecelerle kulüplerini en iyi şekilde temsil ettiler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Aybige Feride Üstündağ Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Aybige Feride Üstündağ Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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