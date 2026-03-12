Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcularından Para Okçuluk Türkiye Kupası'nda Büyük Başarı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Türkiye Kupası'ndan Türkiye üçüncülüğü ile döndü.

Antalya'da 9-10 Mart günlerinde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Türkiye Kupası'nda (TSP-1) mücadele eden Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları bireysel ve takım kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Para-Okçuluk Sporcuları Semray Taş Özer ve İsa Umut Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 21 farklı spor kulübü ve 56 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Türkiye Kupası'nda (TSP-1) mücadele ettiler.

Büyükşehir Belediyesi sporcusu Semray Taş Özer, Para Makaralı Yay kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Para Makaralı Yay Mix Takım kategorisinde de Semray Taş Özer ve İsa Umut rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.

Birçok branşta kenti başarıyla temsilden sporcularla grur duyduklarını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

"Her yaştan hemşerimizin ve özellik gençlerimizin spor yapabilmesi, yeteneklerini keşfetmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sağlıklı bir ömür sürmesi için spora yatırımımız sürüyor. Okçuluktan masa tenisine, voleyboldan taekwondoya her branşta Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak varız. Muğla'mızı, yeri geldiğinde Milli takımda ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuların yetişmesini amaçlıyoruz. Antalya'da düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Türkiye Kupası'nda Muğla'mızı başarıyla temsil eden okçularımızı ve antrenörleri Alpaslan Özer'i kutluyorum."