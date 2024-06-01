Muğla Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Sunuyor

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi şehrin en işlek noktalarında vatandaşlara ücretsiz ve kotasız wi-fi hizmeti vermeye devam ediyor. 7 ilçede, 18 farklı noktada verilen bu hizmetinden 2024 yılı başından itibaren yaklaşık 40 bin kişi yararlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vatandaşlar ve özellikle öğrenciler tarafından yoğun kullanılan alanlarda ücretsiz wi-fi hizmeti veriyor. Özellikle öğrenciler, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda bu hizmetin kendileri için çok önemli olduğunu belirttiler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz Wİ-Fİ hizmetinden yararlanan üniversite öğrencileri günümüz çağında her şeyin internetten telefonla yapıldığını, hayat pahalılığının internet paketleri ücretlerini de arttırdığını söyleyerek Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz Wİ-Fİ hizmetinin çok önemli olduğunu belirttiler.

"Günümüzde telefonlar hep elimizde, internet paketleri yetmiyor"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Cem Ozan Yılmaz, internetin hayatlarının bir parçası olduğunu belirterek, "Ücretsiz wi-fi hizmeti ile Kötekli Yoğurtçu Parkı'nda karşılaştım. Gayet güzel bir uygulama. Şehrin birçok noktasında varmış. Günümüzde telefonlar hep elimizde. İnternet paketleri bazen yetmiyor. Ücretsiz wi-fi hizmeti olması bizim işimize yaradı" dedi.

"Büyükşehir'in çalışmaları çok verimli"

Biyokimya Bölümü'nde doktora öğrencisi olan Yiğit Deveci de "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının çok verimli olduğunu düşünüyorum. İnternetle alakalı hizmet çok faydalı, ben de kullandım. İnternet paketleri çok pahalı. Ücretsiz wi-fi bu nedenle çok yararlı" diye konuştu.

"Ücretsiz Wi-fi hizmeti ile 40 bin vatandaşımıza ulaştık"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda görevli Hüseyin Özgün Anbarlı, ücretsiz ve kotasız wi-fi hizmetini 7 ilçede 18 farklı noktada verdiklerini söyledi ve bu hizmetten 2024 Ocak ayından bugüne 40 bin vatandaşın yararlandığını belirtti. Anbarlı, vatandaşların ilgili lokasyonlarda 'MBB Wifi' isimli kablosuz ağa bağlanarak kişisel bilgilerini girdikten sonra onay kutucuklarını işaretleyip SMS doğrulaması ile ücretsiz wi-fi hizmetinden hemen yararlanmaya başlayabileceklerini belirtti.