Muğla Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Sunuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarında ücretsiz ve kotasız wi-fi hizmeti sunmaya devam ediyor. 2024 yılı başından itibaren yaklaşık 40 bin kişi bu hizmetten yararlandı.

01.06.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi şehrin en işlek noktalarında vatandaşlara ücretsiz ve kotasız wi-fi hizmeti vermeye devam ediyor.  7 ilçede, 18 farklı noktada verilen bu hizmetinden 2024 yılı başından itibaren yaklaşık 40 bin kişi yararlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vatandaşlar ve özellikle öğrenciler tarafından yoğun kullanılan alanlarda ücretsiz wi-fi hizmeti veriyor.  Özellikle öğrenciler, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda bu hizmetin kendileri için çok önemli olduğunu belirttiler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz Wİ-Fİ hizmetinden yararlanan üniversite öğrencileri günümüz çağında her şeyin internetten telefonla yapıldığını, hayat pahalılığının internet paketleri ücretlerini de arttırdığını söyleyerek Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz Wİ-Fİ hizmetinin çok önemli olduğunu belirttiler.

"Günümüzde telefonlar hep elimizde, internet paketleri yetmiyor"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Cem Ozan Yılmaz, internetin hayatlarının bir parçası olduğunu belirterek, "Ücretsiz wi-fi hizmeti ile Kötekli Yoğurtçu Parkı'nda karşılaştım. Gayet güzel bir uygulama. Şehrin birçok noktasında varmış. Günümüzde telefonlar hep elimizde. İnternet paketleri bazen yetmiyor. Ücretsiz wi-fi hizmeti olması bizim işimize yaradı" dedi.

"Büyükşehir'in çalışmaları çok verimli"

Biyokimya Bölümü'nde doktora öğrencisi olan Yiğit Deveci de "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının çok verimli olduğunu düşünüyorum. İnternetle alakalı hizmet çok faydalı, ben de kullandım. İnternet paketleri çok pahalı. Ücretsiz wi-fi bu nedenle çok yararlı" diye konuştu.

"Ücretsiz Wi-fi hizmeti ile 40 bin vatandaşımıza ulaştık"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda görevli Hüseyin Özgün Anbarlı, ücretsiz ve kotasız wi-fi hizmetini 7 ilçede 18 farklı noktada verdiklerini söyledi ve bu hizmetten 2024 Ocak ayından bugüne 40 bin vatandaşın yararlandığını belirtti. Anbarlı, vatandaşların ilgili lokasyonlarda 'MBB Wifi' isimli kablosuz ağa bağlanarak kişisel bilgilerini girdikten sonra onay kutucuklarını işaretleyip SMS doğrulaması ile ücretsiz wi-fi hizmetinden hemen yararlanmaya başlayabileceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 14:37:03. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement