Muğla Büyükşehir Belediyesi Yeni Dijital Hizmet Platformunu Başlattı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Yeni Dijital Hizmet Platformunu Başlattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Yüz Yüze Çözüm Masası' projesi ile sosyal hizmetlere dijital erişim sağlıyor. Vatandaşlar, çevrimiçi olarak diyetisyen, psikolog gibi uzmanlarla görüşerek destek alabilecek.

02.11.2024 14:55
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sunduğu sosyal hizmetlerde erişimi kolaylaştırmak ve artırmak amacıyla yeni bir dijital hizmet platformunu hayata geçiriyor. "Siz Anlatın Büyükşehir Çözsün" sloganıyla tanıtılan Yüz Yüze Çözüm Masası projesi, belediye hizmetlerinin daha geniş bir kitleye ulaştırılmasını hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, fiziki ortamda verdiği birçok hizmeti, çevrim içi platforma taşıyarak vatandaşların uzmanlarla çevrimiçi ortamda görüşebilmesini sağlıyor. Yüz Yüze Çözüm Masası projesinin ilk etabında sunulacak hizmetler arasında diyetisyen, psikolog, STK koordinasyonu, muhtarlık işleri gibi alanlar bulunuyor.

Nasıl kullanılır

Yüz Yüze Çözüm Masası hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 'https://yuzyuzecozum.mugla.bel.tr' adresindeki ilgili sayfaya yönlendirilerek ihtiyaç duydukları hizmeti seçip randevu oluşturabilecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki uzmanlar tarafından sunulacak hizmetler, hafta içi her gün 08.30 ile 17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak erişime açık olacak.

Çevrim içi sistem, özellikle engelli, yaşlı ve fiziksel olarak belediye merkezine ulaşamayan vatandaşlara kolaylık sunarak, sağlık ve diyetisyen hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor. Dijital çözüm, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi güçlendirirken sivil toplum kuruluşları ve muhtarlıklar aracılığıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı da amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Yeni Dijital Hizmet Platformunu Başlattı - Son Dakika

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