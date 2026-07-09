Muğla Büyükşehir Belediyesi, Okulları Yeni Döneme Hazırlıyor

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, eğitim kurumlarından gelen talepler doğrultusunda okul binalarında bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gelen talepler doğrultusunda okullarda bakım ve onarım çalışmaları başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar kapsamında Menteşe, Yatağan, Marmaris, Seydikemer, Fethiye ve Ortaca ilçelerinde yer alan 14 okul, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kapsamlı bir yenileme sürecinden geçiriliyor.

ATATÜRK BÜSTLERİ VE ATATÜRK KÖŞELERİ YENİLENİYOR

Çalışmalar çerçevesinde okul binalarının ihtiyaç duyulan bölümlerinde bakım ve onarımlar gerçekleştirilirken, öğrencilerin daha güvenli ve konforlu ortamlarda eğitim görebilmeleri için eksiklikler gideriliyor. Ekipler okulların çatısından, bahçe duvarlarına, sınıfların boyanmasından zemin iyileştirmesine kadar çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Cumhuriyet değerlerini yaşatmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Devam eden çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan okullarda yeni Atatürk büstleri yapılırken, mevcut büstlerin bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor. Ayrıca Atatürk köşeleri de modern ve estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

İLK 6 AYDA 41 OKULA DESTEK SAĞLANDI

2026 yılının ilk altı ayında yürütülen çalışmalar kapsamında 3 okula yeni Atatürk büstü kazandırılırken 22 okulda mevcut büstlerin bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Ayrıca 4 okulda Atatürk köşesi oluşturulurken, 12 okulda da kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Bugüne kadar il genelindeki okullara 206 Atatürk büstü kazandırılırken, 90 Atatürk köşesi oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmesi için okul yönetimlerinden gelen talepler doğrultusunda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yeni eğitim öğretim yılı başlayana kadar sürdürecek.

"EĞİTİME YAPILAN YATIRIM, GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve çağdaş eğitim ortamlarında öğrenim görmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde okullarımızdan gelen talepleri titizlikle değerlendiriyor, yaz tatilini en verimli şekilde kullanarak bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılına daha güvenli ve konforlu okullarda başlamasını hedefliyoruz" diye konuştu.