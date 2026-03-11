Muğla'nın Menteşe ilçesinde 15. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kötekli Mahallesi'nde bir kişinin yaldızlı deri Tevratı satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce gözaltına alınan M.U'nun üzerinde yapılan aramada 15. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri Tevrat bulundu.
Tevrat'ın Muğla Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da 15. Yüzyıla Ait Yaldızlı Tevrat Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?