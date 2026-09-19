Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika
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Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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Muğla\'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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Muğla'nın ilçeleri, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla törenlere ev sahipliği yaptı.

Muğla'nın ilçeleri, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla törenlere ev sahipliği yaptı.

Fethiye'deki Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Topal, konuşma yaptı.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile beraberindeki protokol üyeleri, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Daha sonra heyet ilçedeki Şehitler Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Seydikemer

Seydikemer ilçesinde belediye meydanında düzenlenen törene ise Kaymakam Mustafa Dilekli, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Seydikemer Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Kaba, ilçe protokolü, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından??????? saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaları Dernek Başkanı Abdullah Kaba ile Jandarma Teğmen Arda Var yaptı.

Seydikemer İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Onur Tüylü ise "Ya Gazi Ol ya Şehit" adlı şiiri okudu.

Marmaris

Marmaris ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda, 19 Eylül Gaziler Günü, Aksaz Deniz Üssü'nde görevli askerlerin de katılımıyla törenlerle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilcisi Azmi Özkan tarafından yapıldı.

Törene, Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, protokol üyeleri, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Gaziler Günü dolayısıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG-904 botu 09.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açıldı.

Kaynak: AA
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