Muğla\'da 2024 Yılı İçin Oy Birliği Sağlandı

Güncel

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "2024 yılında Muğla'mız için aldığımız kararların yüzde 94,1'ni oy birliği ile aldık ve Muğla'mız için hizmet ürettik. 13 ilçemize eşit, adil ve ihtiyaçlarına göre hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, 2024 yılında 12 toplantı ve kasım ayında da bir birleşim gerçekleştirerek toplam 13 kere bir araya geldi. Toplantılarda toplam 426 kararın yüzde 94,1'i oy birliğiyle alındı. Meclis toplantılarında 25 karar ise oy çokluğuyla alındı. Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantıları her ay düzenli olarak vatandaşların da izlemesi için canlı yayınlandı.

Başkan Aras, "13 ilçemizi temsilen gelen meclis üyelerimiz ile Büyükşehir Meclisi'mizde uyum içerisinde çalışıyoruz. Muğla'mız için yeni hizmetler ve projeler üretmek adına görüş alışverişinde bulunuyor, önemli kararlar alıyoruz. 2024 yılında Muğla'mız için aldığımız kararların yüzde 94,1'ni oy birliği ile aldık ve Muğla'mız için hizmet ürettik. Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum. 13 ilçemize eşit, adil ve ihtiyaçlarına göre hizmet etmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Meclisi'mizi her ay canlı olarak yayınlıyor ve tüm vatandaşlarımızın kendileri için alınan kararları canlı olarak izlemesini sağlıyoruz. Şeffaf, katılımcı anlayış ve ortak akılla dünya kenti Muğlamıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.