Muğla'da 2025'in İlk Yarısında 380 Anız Yangınına Müdahale

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde 380 anız, saman ve ekin yangınına müdahale etti. Ekipler 2024 yılında bin 436 anız yangınına müdahalede bulunmuştu.

Muğla'nın ön plana çıkan tarım arazileri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden yangın tehdidiyle karşı karşıya. Özellikle kontrolsüz şekilde yakılan anızlar, hem tarımsal verimliliği düşürüyor hem de büyük orman yangınlarına davetiye çıkarıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2025 yılının ilk 6 ayında toplam 380 anız, saman ve ekin yangınına müdahale ederek, büyük bir felaketin önüne geçti. Büyükşehir itfaiyesi ekipleri, 2024 yılı genelinde toplam bin 436 anız yangınına müdahale etmişti.

Ekipler 7 gün 24 saat görev başında

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kırsal mahallelerde devriye faaliyetlerine ağırlık verdi. Özellikle riskli görülen tarım arazilerinde hem yangın önleme çalışmaları yapılıyor hem de bölge halkı bilinçlendirme faaliyetleriyle destekleniyor.

"Doğayı korumak hepimizin sorumluluğu"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların anız yangınlarına karşı daha dikkatli ve duyarlı davranmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Muğla'mız hem tarımsal üretimi hem de doğal zenginlikleriyle ülkemizin en değerli bölgelerinden biri. Ancak her yıl yaşanan anız yangınları, hem çiftçimizin emeğini ziyan ediyor hem de ormanlarımızı tehdit ediyor. Bu yangınların çok büyük kısmı insan eliyle çıkıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, özellikle hasat sonrası anız yakmaktan kesinlikle kaçınmalarıdır. Bu sadece doğaya değil, aynı zamanda kendi can ve mal güvenliğimize de zarar veriyor" dedi.