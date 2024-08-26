Muğla'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı

Muğla\'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmen operasyonu gerçekleştirildi. Marmaris'te 1 göçmen yakalanırken, Datça'da lastik bot arızası yaşayan 32 göçmen kurtarıldı. Ayrıca, Datça açıklarında durdurulan 2 lastik botta 47 göçmen yakalandı.

26.08.2024 19:16
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Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi Armella Koyu'nda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi yönlendirildi.

Ekipler, karada 1 düzensiz göçmeni yakaladı.

Datça ilçesinde de düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler tarafından lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarılarak limana getirildi.

Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda tespit edilen 2 lastik bot durdurularak 7'si çocuk 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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