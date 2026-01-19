Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'de Yol Yatırımlarını Sürdürüyor

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde yürüttüğü 502 milyon 28 bin TL'lik yol yatırımlarına ek olarak, ilçe merkezinde üç ayrı noktada toplam 51 milyon 170 bin TL tutarında sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde başlattığı yol yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Menteşe ilçesinde hem büyük ölçekli altyapı projeleri hem de merkez mahallelerde sıcak asfalt ve üstyapı çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Menteşe Belediyesi ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında Emirbeyazıt Mahallesi Özer Türk Caddesi'nde başlatılan sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Çalışmayla birlikte yol daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe'nin Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde başlatılan, altyapıdan üstyapıya uzanan 502 milyon 28 bin TL'lik yol yatırımı kapsamında da çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje ile bölgede uzun yıllar boyunca güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Kolejler bölgesinde yer alan 10, 11, 12, 14, 15, 24 ve 25'inci sokaklarda zemin düzenleme, plentmiks temel serimi, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım imalatları sürüyor. Bölgedeki çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluk alanında bulunan Atatürk Bulvarı'nda da sıcak asfalt çalışması gerçekleştirecek. Çalışmayla bulvarın ulaşım kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Muğla'mızın merkezinden kırsal mahallelerine kadar ulaşım altyapısını güçlendirmek için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Menteşe ilçemizde Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli yol yatırımlarının yanı sıra ilçe merkezinde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırıyoruz. Belediyelerimizle iş birliği içinde, altyapıdan üstyapıya kadar kalıcı ve uzun ömürlü çözümler üretiyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha güvenli, konforlu ve çağdaş bir ulaşım ağı sunmak. 2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL'lik yatırımla 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışmasını tamamladık. 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL'lik bütçeyle 521 bin metrenin üzerinde yol çalışmasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda Muğla'nın her ilçesinde yol yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."