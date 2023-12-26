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Muğla'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı geçişe aracılık eden şüpheliyi gözaltına aldı. Göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muğla\'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli tutuklandı
26.12.2023 - 17:09,
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Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı, geçişe aracılık eden şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Datça kara yolunda yürüttükleri çalışmada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, yasa dışı geçişe aracılık eden şüpheliyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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