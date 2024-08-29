Muğla'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı

Muğla\'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ve Dalaman ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botlar durduruldu. Datça ilçesi açıklarında motor arızası yaşayan bir lastik botta 2'si çocuk 9 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Dalaman ilçesi açıklarında ise 13'ü çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

29.08.2024 22:47
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Muğla'nın Datça ve Dalaman ilçelerinde 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler tarafından lastik bottaki 2'si çocuk 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalanarak gözaltına alındı.

Dalaman ilçesi açıklarında ise tespit edilen ve Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 13'ü çocuk 41 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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