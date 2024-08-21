Muğla\'da 98 binanın performans puanlaması tamamlandı

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle, Büyükşehir'e ait yapılarda başlatılan CBS tabanlı 1. kademe tarama programı ile 98 binada performans puanlaması tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplam 313 yapının CBS tabanlı 1. kademe tarama programı ile performans puanlamasına başladı. Menteşe ilçesinde başlayan çalışmalarda 98 yapının incelemesi tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13 ilçedeki 197 ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (MUSKİ) ait 116 yapı olmak üzere toplamda 313 yapının performans puanlamasına başlandı. Analizler sayesinde binaların depreme karşı dayanıklılık seviyeleri belirlenecek. Düşük puan alan binalar, daha detaylı bir performans analizine tabi tutulacak. Analizler, binaların deprem anında nasıl bir tepki vereceğini, yapısal olarak hangi zayıflıklara sahip olduğunu ve hangi alanlarda güçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğini gösterecek. Analizler sonucunda elde edilen veriler, binaların depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğunu net bir şekilde gösterecek.