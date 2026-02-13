Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Afetlere Hazırlık İçin Deprem Tatbikatı - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Afetlere Hazırlık İçin Deprem Tatbikatı

13.02.2026 14:19  Güncelleme: 16:23
Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlık amacıyla 'Tehlike Avı' uygulamaları ve deprem tatbikatları gerçekleştirmeye başladı. Bu çalışmalar, personelin bilinçlendirilmesi ve kurulacak güvenli hizmet ortamları için yapısal risklerin tespitini amaçlıyor.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında hizmet binalarında hem risk tespit uygulamalarını hem de tatbikatlarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde "Tehlike Avı" uygulamaları başlatıldı.

Deprem, yangın ve diğer olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda; hizmet binalarında can ve mal kaybına yol açabilecek yapısal ve yapısal olmayan riskler yerinde inceleniyor. Yapılan tespitler doğrultusunda alınması gereken önleyici tedbirler belirlenerek iyileştirme süreci planlanıyor.

Bu kapsamda ilk deprem tatbikatı, Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No'lu Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında personele deprem anında "çök-kapan-tutun" uygulaması başta olmak üzere doğru davranış şekilleri uygulamalı olarak anlatıldı. Deprem sonrasında yapılması  gerekenler, tahliye süreçleri ve güvenli toplanma alanları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kurumsal hazırlık kapasitesi güçlendiriliyor

Gerçekleştirilen Tehlike Avı uygulamaları ve tatbikatlarla, afet meydana gelmeden önce risklerin azaltılması ve personelin bilinç düzeyinin artırılması hedefleniyor. Çalışmaların önümüzdeki süreçte diğer hizmet binalarında da devam edeceği belirtildi.

Belediye hizmet binalarında yürütülen bu çalışmalar, yalnızca personelin güvenliğini değil, aynı zamanda belediyeden hizmet alan vatandaşların da güvenli ortamlarda hizmet almasını amaçlıyor. Afet anında hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi ve kriz yönetiminin etkin şekilde yürütülebilmesi için kurumsal hazırlık kapasitesi güçlendiriliyor. Böylece hem kamu hizmetlerinin devamlılığı sağlanıyor hem de toplum genelinde afet bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunuluyor.

Aras: "Afetlere karşı hazırlık hayati önem taşıyor"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, afetlere hazırlığın yalnızca kriz anında değil, her zaman gündemde tutulması gereken bir konu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Muğla'mız deprem başta olmak üzere farklı afet riskleri taşıyan bir coğrafyada yer alıyor. Bu nedenle afet gerçekleşmeden önce gerekli tüm önlemleri almak, riskleri azaltmak ve personelimizi bilinçlendirmek büyük önem taşıyor. Hizmet binalarımızda yürüttüğümüz Tehlike Avı çalışmaları ve deprem tatbikatlarıyla hem fiziki güvenliği artırıyor hem de kurumsal hazırlık kapasitemizi güçlendiriyoruz. Amacımız, afetlere karşı daha dirençli bir Muğla oluşturmak."

Kaynak: ANKA

