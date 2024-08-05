Muğla\'da akustik dinleme cihazı ile su arızaları tespit ediliyor

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, akustik dinleme cihazı ile içme suyu hatlarını dinleyerek, arızaları daha hızlı ve noktasal olarak tespit ediyor. Ekipler, geçen yıldan bu yana yaklaşık 3 bin arıza tespit ederek, 10 bin 400 haneye bir yıl yetecek miktarda suyun boşa akmasını engelledi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi'nde görevli 10 kişilik bir ekip tüm Muğla'nın içme suyu hatlarını dinliyor. Ekipler yerin 7 metre altındaki boru hattında bulunan su arızasını tespit edebilme özelliğine sahip akustik dinleme cihazı ile abone hattı ve ana hat üzerinde arıza tespiti yapıyor. Çalışmalar kapsamında il genelinde 2023 yılı Ocak ayından bu yana 3 bin 342 metre hat taraması yapan ekipler, taramalar sonucunda 3 binin üzerinde arıza tespiti yaptı.

Tespiti yapılan patlakların MUSKİ'nin arıza ekibine iletilerek tamir edilmesi sağlanıyor. Tamirat çalışmaları doğrultusunda yaklaşık 10 bin 400 hanenin yıllık su ihtiyacına denk olan 1 milyon 880 bin metreküp suyun boşa akması engellenerek, sisteme geri kazandırıldı.

Depolara giren ve çıkan su miktarları da sürekli kontrol edilerek arıza tespitleri sürdürülüyor. Ekipler yine 2023 yılı Ocak ayından bu yana 2 bin 387 debi ölçümü yaparak suyu gözetim altında tutmaya devam ediyor.