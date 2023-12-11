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Muğla'da alkollü sürücü kaldırıma çıktı, park halindeki skuterlere çarptı - Son Dakika
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Muğla'da alkollü sürücü kaldırıma çıktı, park halindeki skuterlere çarptı

Muğla'da alkollü bir sürücü, kaldırıma çıkarak park halindeki elektrikli skuterlere, dubalara ve aydınlatma direğine çarptı. Sürücü kaçmak isterken çevredekiler tarafından durduruldu. Araçtan inen bir kişi ise etraftakilere hakaret etti. Polise direnen 2 kadın gözaltına alındı.

11.12.2023 - 22:42,
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MUĞLA'da kaldırıma çıkıp, park halindeki elektrikli skuterlere, dubalara ve aydınlatma direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Ş.B. kaçmak istedi. Sürücüyü çevredekiler durdururken, araçtan inen M.Y. etraftakilere hakaret etti. Polise de direnen 2 kadın, gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Bodrum ilçesi Cevat Şakir Caddesi'nde meydana geldi. Ş.B. yönetimindeki 34 BZM 236 plakalı otomobil, Belediye Meydanı girişinde kaldırıma çıktı. Otomobil, daha sonra park halindeki elektrikli skuterlere, dubalara, aydınlatma direğine ve çöp kovasına çarptı. Bunun üzerine sürücü otomobilden inip, kaçmak istedi. Sürücüyü çevredekiler durdururken, araçtan inen M.Y. de etraftakilere hakaret etti. İhbarla bölgeye polis ekipleri gönderildi. Kontrolde, sürücü Ş.B.'nin 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ş.B.'nin ehliyetine 6 ay süre ile el koyulurken, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira para cezası kesildi. Bunun üzerine polise tepki gösterip, direnen 2 kadın, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'polise mukavemet gösterme' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.(DHA)

Muğla\'da alkollü sürücü kaldırıma çıktı, park halindeki skuterlere çarptı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muğla'da alkollü sürücü kaldırıma çıktı, park halindeki skuterlere çarptı - Son Dakika
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