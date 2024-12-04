Muğla'da Arı Yemi Üretim Tesisi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Arı Yemi Üretim Tesisi Protokolü İmzalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği, arıcılık sektörüne destek için 'Arı Yemi Üretim Tesisi Protokolü' imzaladı. Projeyle arıcıların maliyetleri düşürülecek ve üretim artırılacak.

04.12.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR), 'Arı Yemi Üretim Tesisi Protokolü' imzaladı. Proje ile arıcıların maliyetleri düşürülerek arıcılık sektörüne destek sağlanacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Amacımız, arıcılığı desteklemek, markalaşmayı teşvik etmek ve Muğla'da arıcılık tarihini yaşatan bir müze oluşturmak" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR), 'Arı Yemi Üretim Tesisi Protokolü' imzaladı. Protokol kapsamında saatte 100 kilogram kapasiteli bir arı yemi üretim tesisi kurulacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 35 bin euro maliyetle Muğla'ya kazandıracağı Arı Yemi Üretim Tesisi MAYBİR'in Kafaca Mahallesi'ndeki deposunda kurulacak. Tesiste üretilecek arı yemi, birlik üyesi arıcılara piyasa fiyatının altında indirimli olarak sunulacak. Proje kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sağlayacağı arı yemi makinesinin işletmesi MAYBİR tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca, birlik üyelerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

"Üretim çok kıymetli"

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veli Türk, son yıllarda meydana gelen orman yangınları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle arıcıların zor günler geçirdiğine dikkat çekti. Yem desteğiyle üreticilerin ekonomik olarak rahatlayacağını ifade eden Türk, "Ahmet Başkanımıza bu önemli protokol için çok teşekkür ederiz. Bu proje sayesinde arıcılarımız tasarruf edecek ve üretimi sürdürebilecek. Üretim çok kıymetli. Üretimin değerini anlamamız çok uzun sürmeyecek" dedi.

"Üreticilerimize belli bir oranda indirim sağlanacak"

İmza töreninde konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, arıcılığın Muğla için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkiye'de üretilen çam balının neredeyse tamamının Muğla'da üretildiğini belirten Başkan Aras, şöyle devam etti:

"Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nin 4 bin 170 üyesi var ve bu sektörden geçimini sağlayan geniş bir nüfus bulunuyor. Saatte 100 kg üretim kapasiteli bir arı yemi tesisi kurulacak. Üreticilerimize belli bir oranda indirim sağlanacak. Üreticimizin cebinde de belli bir rakam kalmış olacak. Bu tesisle üreticilere maliyet avantajı sağlanacak ve arıcılık sektörü daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Arı yetiştiricileri birliğimiz ile bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Amacımız, arıcılığı desteklemek, markalaşmayı teşvik etmek ve Muğla'da arıcılık tarihini yaşatan bir müze oluşturmak. Muğla'mızda kalıcı bir şekilde arıcılığı temsil etmek istiyoruz."

"Son tüketici fahiş fiyatlarla ürün alırken, üretici kazanamıyor"

Başkan Aras, Muğla Planlama Ajansı'nın yaptığı araştırmada çiftçilerin yüzde 65'inin yaptığı işten memnun olmadığını ve yüzde 35'inin çiftçiliği bırakmayı düşündüğünü tespit ettiklerini belirterek, "Maliyetler arttığı için insanlar üretimden uzaklaşıyor. Ürettiğini ya satamıyor ya da zararına satıyor. Son tüketici fahiş fiyatlarla ürün alırken, üretici kazanamıyor. Bu döngüyü kırmak için Muğla'da çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Milas Süt Üreticileri Birliği'miz ile süt üreticilerine destek olacak Flake Yem Üretim Tesisi için de imzaları atarak çalışmalara başladık. Tüm üretim kooperatiflerimizi bir çatı altında topladık. 4 ilçemizde tarım marketleri açıyoruz. Çiftçi Kart uygulamasını da kısa süre içerisinde başlatarak üreticilerimizin yanında olacağız. Muğla verimli toprakları ile tarım şehri olmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Arı Yemi Üretim Tesisi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:04 Rusya’dan Suriye’deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
19:11 Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu
19:11 Valerien Ismael’den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Valerien Ismael'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
18:50 İsrail’in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı İsrail'in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı
18:41 Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı
18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 14:18:16. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Arı Yemi Üretim Tesisi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.