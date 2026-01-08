Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden, Arıcılığa Maliyet Düşüren Destek

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıcılıkla uğraşan üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve yerel üretimi güçlendirmek amacıyla Fondan Makinesi Destekleme Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında temin edilen makine, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nin deposu içerisinde kurularak üreticilerin kullanımına sunuldu.

Muğla genelinde arıcılık yapan üreticileri kapsayan destekle, özellikle yem maliyetlerinin düşürülmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nin iş birliğiyle hayata geçirilen projede, fondan arı yemi üretim ve işletme süreci Muğla Arıcılar Birliği tarafından yürütülecek.

Arıcılığın Muğla için hem ekonomik hem de ekolojik açıdan stratejik bir üretim alanı olduğuna dikkat çekilen çalışmayla, üreticilerin fondan arı yemini daha uygun maliyetlerle temin etmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

"Fondan arı yemi makinesi desteği ile hem maliyetleri düşürüyoruz hem de örgütlü üretimi güçlendiriyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üreticilerin artan maliyetler nedeniyle ayakta kalmakta zorlandığına dikkat çekerek, bu yükü hafifletmeye yönelik projeleri birer birer hayata geçirdiklerini söyledi. Aras, şunları kaydetti:

"Muğla, Türkiye'nin en önemli arıcılık merkezlerinden biri. Üreticilerimizin artan girdi maliyetleri karşısında ayakta kalabilmesi için yerelden kalkınmayı esas alan desteklerimizi sürdürüyoruz. Fondan arı yemi makinası ile hem üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyor hem de örgütlü üretimi güçlendiriyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, emeğiyle üreten, doğayı koruyan tüm arıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."