Muğla'nın Datça ilçesinde Badem Çiçeği Festivali başladı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesinde Badem Çiçeği Festivali başladı

Muğla\'nın Datça ilçesinde Badem Çiçeği Festivali başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, beşinci kez başladı. Festival kapsamında el sanatları, yöresel ürünler ve ilk hasat bademler satışa sunuldu. Festival, doğa, sanat ve eğlence programlarıyla devam edecek. Badem üreticileri ise festivale davet ederek, bademlerin doğal ürünler olduğunu belirtti. Festival, 18 Şubat'ta sona erecek.

15.02.2024 18:01  Güncelleme: 18:08
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Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Badem Çiçeği Festivali başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Datça Belediyesi tarafından organize edilen festivalin ilk gününde, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda el sanatları, yöresel ürün ve ilk hasadı yapılan bademler satışa sunuldu.

Farklı illerden katılımın olduğu festival, doğa, sanat ve eğlence programlarıyla devam edecek.

Badem üreticilerinden Gürkan Uzun, AA muhabirine, herkesi festivale davet ederek, bademlerin eski Datça'da yetiştirdikleri doğal ürünler olduğunu söyledi.

Birinci sınıf nurlu bademin kilogramının 900 lira olduğunu belirten Uzun, "İkinci sınıf ak badem 700, üçüncü sınıf sıra bademin kilosu ise 500 liradan satılıyor." dedi.

Festival, 18 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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