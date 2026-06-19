Muğla'da Beton Mikserlerine Sıkı Denetim

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum, Marmaris ve Fethiye başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde çevre ve trafik güvenliğini tehlikeye atan beton mikserleri denetlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Bodrum, Marmaris ve Fethiye başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren beton mikser kamyonlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Çevre kirliliğine neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlara yönelik gerçekleştirilen ortak denetimlerde kurallara aykırı faaliyet gösteren araçlara idari yaptırım uygulandı.

KURALLARA UYMAYAN ARAÇLARA CEZA

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri ve ilgili ilçe belediyelerinin zabıta ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde, beton mikser kamyonlarının mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği kontrol edildi. Denetimlerde, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun 04.02.2026 tarih ve 238 sayılı kararına aykırı şekilde faaliyet gösterdiği belirlenen araçlara idari yaptırım cezaları uygulandı.