Muğla'da buzağı ölümlerini önlemek için 30 kişilik ekip ilk 24 saatte müdahale ediyor - Son Dakika
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Muğla'da buzağı ölümlerini önlemek için 30 kişilik ekip ilk 24 saatte müdahale ediyor

Muğla\'da buzağı ölümlerini önlemek için 30 kişilik ekip ilk 24 saatte müdahale ediyor
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Muğla Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürütülen projeyle, 30 kişilik uzman ekip yeni doğan buzağılara ilk 24 saatte müdahale ediyor. Şimdiye kadar 330 geçerli ihbara ulaşan ekipler, buzağı kayıplarını yüzde 15'ten yüzde 1'e düşürmeyi hedefliyor.

Muğla Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Yeni Doğan Buzağı Bakım Projesi" kapsamında oluşturulan 30 kişilik uzman ekip, üreticilerden gelen ihbarlar üzerine yeni doğan buzağılara ilk 24 saatte müdahale ediyor.

Yüzde 60'ı Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 40'ı ise Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından desteklenen projeyle, il genelindeki buzağı kayıplarının azaltılması ve hayvancılıkta verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Menteşe ilçesi Gevenes Mahallesi'nde gelen ihbarı değerlendiren ekipler, bir işletmeye giderek yetiştiriciye yerinde uygulamalı destek verdi.

Buzağıya göbek kordonu dezenfeksiyonu ve septisemi aşısı uygulayan ekipler, anne sütünün (kolostrum) kalitesini ölçerek yetiştiriciye ücretsiz biberon teslim etti. Ayrıca yetiştiriciye buzağının bakımı konusunda uygulamalı eğitim verildi.

İl Müdür Yardımcısı Songül Kayğıner Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılını buzağı ölümlerini önlemeye yönelik eylem planına ayırdığını söyledi.

Özellikle orta ve küçük ölçekli aile işletmelerini hedeflediklerini belirten Topal, şöyle konuştu:

"Projemiz kapsamında oluşturulan ihbar hatları ve 13 ilçemizde görev yapan 30 ekibimizle, yeni doğan buzağıların ilk kritik günlerinde yanındayız. Amacımız, ilk yarım saat ve ilk günlerdeki bakımın önemine dikkati çekerek farkındalık oluşturmak ve uygulamalı eğitimlerle kayıpların önüne geçmektir."

Ekipler gelen ihbarla hızla sahaya çıkıyor

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Kuray da 1 merkez ve 29 taşra ekibinin sahada aktif olarak görev yaptığını belirtti.

Üreticilerin "0850 308 00 48" numaralı ihbar hattına ulaşmasının ardından ekiplerin harekete geçtiğini anlatan Kuray, şunları kaydetti:

"İhbar merkezimize ulaştığında ekiplerimiz hızla üreticiyle iletişime geçiyor. Saha ekiplerimiz adrese giderek göbek kordonu dezenfeksiyonu ve septisemi aşısı uyguluyor, anne sütü (kolostrum) kalitesini ölçerek ücretsiz biberon teslimi yapıyor. Ayrıca buzağı başında üreticilerimize 10-15 dakikalık uygulamalı eğitimler veriyoruz."

Yetiştirici Günay Uysal da projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

Saha çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 350 ihbar alındığı, bunlardan 330'unun geçerli olduğu ve ekiplerce müdahale edildiği bildirildi.

Proje kapsamında il genelinde yaklaşık yüzde 15 seviyesinde bulunan buzağı ölüm oranının kademeli olarak önce yüzde 10'a, ardından yüzde 5'e ve nihayetinde küresel ortalama olarak belirtilen yüzde 1 seviyesine düşürülmesi amaçlanıyor.

Ayrıca her 100 buzağıdan 25'inde görülen ishal vakalarının da yüzde 5 seviyesine indirilmesi hedefleniyor.

31 Ağustos-11 Eylül tarihlerini kapsayan ilk etabın tamamlanmasının ardından projenin ikinci etabının 2027 yılının ilkbahar döneminde uygulanması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da buzağı ölümlerini önlemek için 30 kişilik ekip ilk 24 saatte müdahale ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da buzağı ölümlerini önlemek için 30 kişilik ekip ilk 24 saatte müdahale ediyor - Son Dakika
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