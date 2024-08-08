Muğla'da çıkan yangında zeytinlikler zarar gördü - Son Dakika
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Muğla'da çıkan yangında zeytinlikler zarar gördü

Muğla\'da çıkan yangında zeytinlikler zarar gördü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında zeytinlikler zarar gördü. Yangında zarar gören alanlar dronla havadan görüntülendi. Yangında dededen kalma 70 yıllık zeytin ağaçları da zarar gördü.

08.08.2024 16:31
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'ZEYTİNLİKLERİM GİTTİ'

Muğla'nın Milas ilçesi kırsal Sekköy Mahallesi'nde çıkıp, tarım arazilerine de sıçrayan yangında, zarar gören alanlar dronla havadan görüntülenirken, zeytinlikleri yanan Ayşen Solmaz, gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı. Dededen kalma 70 yıllık zeytin ağaçlarının zarar gördüğünü belirten Solmaz, "Yangının elektrik tellerinden çıktığını gördüm. Zeytinliklerim gitti, yüzlerine nasıl bakacağız; kapkara oldu. Sadece ineklerim kaldı, çok üzgünüm. Yangın sırasında kendi aracımızla bölgeden ayrıldık. Annem tansiyon hastası, dumandan etkilendi ve şu an hastanede. Ekipler, çok çalıştı, evlerimizi kurtaran onlar oldu" dedi.

'ÇOK ZEYTİN AĞACIMIZ YANDI'

Çakıralan Mahallesi muhtarı Zafer Gökçe de "Sekköy Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Çakıralan Mahallesi'ne doğru ilerledi. Hayvanlarımız tehdit altına girdi. Çakıralan Mahallesi'ni boşalttık. İtfaiyemiz, orman ekiplerimiz, Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'ne bağlı ekipler, canla başla mücadele etti. Çok zeytin ağacımız yandı, inşallah zararlarımız karşılanır" diye konuştu.

Fırat AKAY/MİLAS (Muğla),

Kaynak: DHA

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