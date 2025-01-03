Muğla'da Çocuk-Yazar Buluşması: Koray Avcı Çakman, 660 Öğrenciyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Muğla'da Çocuk-Yazar Buluşması: Koray Avcı Çakman, 660 Öğrenciyle Bir Araya Geldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Çocuk-Yazar Buluşması' etkinliğinde yazar Koray Avcı Çakman'ı 660 ilkokul öğrencisiyle buluşturdu. Çakman, çocuklara edebiyatın önemini anlatarak, hayal dünyalarını dinledi.

03.01.2025 14:18  Güncelleme: 15:27
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Çocuk-Yazar Buluşması' söyleşisi ile Yazar Koray Avcı Çakman'ı ilkokul öğrencileriyle buluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitapları sevdirmek amacıyla Çocuk-Yazar Buluşmaları'na devam ediyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öykü ve masal kitaplarıyla tanınan yazar Koray Avcı Çakman, il genelindeki okullardan gelen 660 ilkokul öğrencisiyle bir araya geldi.

Etkinlikte çocuklara edebiyatın hayal gücünü geliştiren ve bireylerin dünyasına kattığı zenginliklerden bahseden Çakman, öğrencilerin kitaplar ve yazarlık süreciyle ilgili merak ettiği soruları yanıtladı. Çocuklardan aldığı geri bildirimlerin kendisi için de büyük bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan yazar, bu tür etkinliklerin çocukların hayatına dokunması açısından önemli olduğunu söyledi.

"Çocukların hayatlarına dokunabilmek beni heyecanlandırıyor"

Yazar Koray Avcı Çakman, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne, bizleri çocuklarla buluşturduğu için teşekkür ederim. Burada yaptığımız sohbetler sayesinde onların hayal dünyalarını dinlemek, benim de yaratıcılığımı besliyor. Bu buluşmalarla çocukların hayatlarına dokunabilmek ve edebiyata daha fazla zaman ayırmalarını sağlamak beni heyecanlandırıyor" dedi.

Ders çalışma alanlarından 44 bin 600 kişi yararlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki kütüphaneleri ile de her yaştan vatandaşlara hizmet vermeye, okuma alışkanlıklarını arttırmaya, bilgiye ulaşımı da kolaylaştırmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Ünal Türkeş Muğla Tarih Kitaplığı ve Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi ile 37 bin kitabı vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerini bugüne kadar 295 bin 300 vatandaş ziyaret etti. 100 bin 850 kitabı ödünç veren Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerine 5 bin 875 kişi de üye oldu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri içerisinde yer alan, çocukların ve gençlerin çok sık kullandığı ders çalışma alanlarından da 44 bin 600 kişi yararlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kültür ve sanatın kenti Muğla'da festivallere, konserlere, söyleşilere, yazar buluşmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Aras, geleceğin teminatı çocukların eğitimi, kültürel gelişimine katkıda bulunmanın da öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Çocuk-Yazar Buluşması: Koray Avcı Çakman, 660 Öğrenciyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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