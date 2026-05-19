Muğla\'da deniz yolu seferleri başladı

Muğla'da Güllük-Kıyıkışlacık ile Fethiye-Şövalye Adası arasında yolcu motorlarıyla yapılan deniz yolu toplu taşıma seferleri yeniden başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonu boyunca hizmet verecek seferler, geçen yıla göre artırıldı.

Milas ilçesine bağlı Güllük ve Kıyıkışlacık mahalleleri arasında kara yoluyla yaklaşık 40 dakika süren ulaşım, deniz yolu alternatifiyle yaklaşık 30 dakikada sağlanacak.

Yaklaşık 150 gün sürecek yaz sezonu boyunca düzenlenecek seferler, haftanın her günü karşılıklı olarak günde 3 sefer şeklinde gerçekleştirilecek.

"Şövalye Adası"

Kara yolu bağlantısı bulunmayan Şövalye Adası ile Fethiye Limanı arasındaki ulaşım da yeniden başladı. Yaklaşık 20 dakika süren deniz ulaşımı sayesinde ada sakinleri ve ziyaretçiler için önemli bir kolaylık sağlanıyor.

Yaz sezonu boyunca devam edecek seferler, haftanın her günü karşılıklı olarak günde 4 sefer şeklinde düzenlenecek. Geçen sezona göre artırılan sefer sayılarıyla özellikle yaz aylarında yoğunlaşan ulaşım talebine daha hızlı yanıt verilmesi amaçlanıyor.

Muğla Kart ve kredi kartıyla yapılabilecek bilet ücretleri şöyle:

"Tam 150, öğrenci 75 lira, 60-65 yaş arası vatandaşlar ile öğretmenler için ise 100 lira. Kara yolu toplu taşıma araçlarında olduğu gibi, 65 yaş üstü vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler deniz yolu ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek."