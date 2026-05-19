Muğla'da deniz yolu seferleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da deniz yolu seferleri başladı

Muğla\'da deniz yolu seferleri başladı
19.05.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güllük-Kıyıkışlacık ve Fethiye-Şövalye Adası arasında yolcu motorlarıyla deniz yolu toplu taşıma seferlerini yeniden başlattı. Sefer sayıları geçen yıla göre artırılırken, ulaşım süresi kara yoluna göre kısaldı. Bilet ücretleri tam 150 TL, öğrenci 75 TL olarak belirlenirken, 65 yaş üstü vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler ücretsiz faydalanabilecek.

Muğla'da Güllük-Kıyıkışlacık ile Fethiye-Şövalye Adası arasında yolcu motorlarıyla yapılan deniz yolu toplu taşıma seferleri yeniden başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonu boyunca hizmet verecek seferler, geçen yıla göre artırıldı.

Milas ilçesine bağlı Güllük ve Kıyıkışlacık mahalleleri arasında kara yoluyla yaklaşık 40 dakika süren ulaşım, deniz yolu alternatifiyle yaklaşık 30 dakikada sağlanacak.

Yaklaşık 150 gün sürecek yaz sezonu boyunca düzenlenecek seferler, haftanın her günü karşılıklı olarak günde 3 sefer şeklinde gerçekleştirilecek.

"Şövalye Adası"

Kara yolu bağlantısı bulunmayan Şövalye Adası ile Fethiye Limanı arasındaki ulaşım da yeniden başladı. Yaklaşık 20 dakika süren deniz ulaşımı sayesinde ada sakinleri ve ziyaretçiler için önemli bir kolaylık sağlanıyor.

Yaz sezonu boyunca devam edecek seferler, haftanın her günü karşılıklı olarak günde 4 sefer şeklinde düzenlenecek. Geçen sezona göre artırılan sefer sayılarıyla özellikle yaz aylarında yoğunlaşan ulaşım talebine daha hızlı yanıt verilmesi amaçlanıyor.

Muğla Kart ve kredi kartıyla yapılabilecek bilet ücretleri şöyle:

"Tam 150, öğrenci 75 lira, 60-65 yaş arası vatandaşlar ile öğretmenler için ise 100 lira. Kara yolu toplu taşıma araçlarında olduğu gibi, 65 yaş üstü vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler deniz yolu ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da deniz yolu seferleri başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brüksel’de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı Brüksel'de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı
İmamoğlu’nun ’diploma iptali’ davasında istinaf başvurusu reddedildi İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti

10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
10:15
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
10:12
Arda Güler’e akılalmaz teklif Bir saniye bile düşünmediler
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
10:06
Lucas Torreira Türkiye’den ayrıldı
Lucas Torreira Türkiye'den ayrıldı
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 11:15:47. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da deniz yolu seferleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.