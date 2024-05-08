Muğla'da Evde Hint Keneviri Yetiştiren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da Evde Hint Keneviri Yetiştiren Zanlı Tutuklandı

Muğla\'da Evde Hint Keneviri Yetiştiren Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir şüphelinin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda zaman ve ısı ayarlı düzenek, kimyasal ve bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

08.05.2024 17:25
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde evine kurduğu zaman ve ısı ayarlı düzenekle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin ikametinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda zaman ve ısı ayarlı düzenek ile kimyasal ve bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Ortaca, Muğla, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Evde Hint Keneviri Yetiştiren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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