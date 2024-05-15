Muğla'da Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı - Son Dakika
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Muğla'da Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

Muğla\'da Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, öğrencilerle sporcularla ve gençlerle güzel bir katılım olduğunu belirtti. Muğla Valisi İdris Akbıyık, milli sporcular ve Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleriyle bir araya gelerek hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. Akbıyık, Muğla'nın sporcu yetiştiren bir il olduğunu ve birçok ulusal ve uluslararası sporcu yetiştirdiğini vurgulayarak gençlere başarılar diledi.

15.05.2024 14:36
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Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, gazetecilere, öğrencilerle sporcularla ve gençlerle çok güzel bir katılım olduğunu söyledi.

Buradaki programın ardından Açıkbaş, milli sporcular ve Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri ile Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek, hafta kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Ziyarette gençlerin gençlik haftasını kutlayan Akbıyık, Muğla'nın sporcu yetiştiren bir il olduğunu, 70'in üzerinde milli sporcu bulunduğunu ifade etti.

Muğla'nın en çok yüzme, kano, yelken ve okçuluk branşlarında sporcu yetiştirdiğini, bu alanlarda ulusal ve uluslararası sporcuların bulunduğunu belirten Akbıyık, "Muğla'nın yüzünü ağartan çok başarılı sporcularımız var. Ülkemizi en iyi şekilde uluslararası müsabakalarda temsil edeceksiniz. Sizler geleceğimizin teminatısınız, sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Sporcularla bir süre sohbet eden Akbıyık, daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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