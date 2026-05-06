Muğla'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması
Muğla'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması

06.05.2026 03:13
Muğla'da polis, 52 ekip ile geniş çaplı denetim yaparak 2 kişi yakaladı, 12 işletmeye tutanak düzenlendi.

Muğla'da il genelinde polis ekiplerince geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre ekiplerce, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde suç ve kabahat teşkil eden yasa dışı fiillerin önlenmesi amacıyla geniş çaplı uygulama yapıldı.

Toplam 52 ekip ve 145 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde çok sayıda kişi ve işletme kontrol edildi.

Uygulama kapsamında 2 bin 550 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 19 kişi yakalandı.

Denetimlerde ayrıca 5 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Ekipler tarafından 148 umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlenirken, 12 işletme hakkında ilgili mevzuat kapsamında tutanak düzenlendi.

Kurallara uymadığı tespit edilen 1 iş yeri ise mühürlenerek faaliyetten menedildi.

Kaynak: AA

