Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Gökova ve Göcek'te Kapsamlı Kıyı Temizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Gökova ve Göcek'te Kapsamlı Kıyı Temizliği

29.01.2026 15:08  Güncelleme: 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova Körfezi ve Göcek Koyları'nda deniz ekosistemini koruma amaçlı kıyı temizliği çalışmaları gerçekleştirdi. 2025'ten bu yana toplam 14 bin 880 kilogram atık doğadan uzaklaştırıldı.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova Körfezi ve Göcek Koyları'nda araç yolu bulunmayan alanlarda deniz ekosistemini korumaya yönelik kıyı temizliği çalışmaları gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gökova Körfezi'nde 8 bin 550 kilogram, Göcek Koylarında ise 6 bin 330 kilogram olmak üzere toplam 14 bin 880 kilogram atık doğadan uzaklaştırıldı. Karadan müdahalenin mümkün olmadığı koylarda yapılan temizlikler, özellikle plastik, cam ve evsel atıkların denizle buluşmasını engelleyerek deniz canlılarının yaşam alanlarının korunmasına katkı sağladı. Gökova Körfezi ve Göcek Koyları'nda sürdürülen bu çalışmalarla, bölgenin doğal dokusunun korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedefleniyor.

"Deniz kullanıcılarından çevreye karşı daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Gökova Körfezi ve Göcek Koyları, yalnızca Muğla'nın değil, dünyanın gözbebeği olan eşsiz doğal alanlarımızdır. Bu bölgelerde, özellikle kara ulaşımı olmayan koylarda yürüttüğümüz temizlik çalışmalarıyla doğamıza sahip çıkıyoruz. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Denizlerimizi, kıyılarımızı ve doğal yaşam alanlarımızı korumak geleceğe karşı en önemli görevlerimizden biridir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyi koruyan, doğayla uyumlu projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve özellikle deniz kullanıcılarından çevreye karşı daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Gökova, Göcek, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Gökova ve Göcek'te Kapsamlı Kıyı Temizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı

00:56
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
00:31
Bir dönemin sonu Artık o ücretler alınmayacak
Bir dönemin sonu! Artık o ücretler alınmayacak
23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 05:55:56. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Gökova ve Göcek'te Kapsamlı Kıyı Temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.